Fuente AP: Atkinson accede a ser entrenador de Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte EEUU (AP) — Los Hornets de Charlotte llegaron a un acuerdo por cuatro años con Kenny Atkinson, entrenador asistente de los Warriors de Golden State, para que se convierta en su nuevo estratega, informó el viernes una persona con conocimiento de la situación.

Esa persona habló con The Associated Press a condición de anonimato, debido a que Atkinson todavía no ha firmado el contrato. Los Warriors jugaban en Boston el cuarto partido de las Finales de la NBA por la noche contra los Celtics.

Atkinson, de 55 años, tuvo marca de 118-190 en poco más de tres temporadas como entrenador en jefe de los Nets de Brooklyn, cuando el equipo se encontraba en un proceso de reconstrucción.

Es el segundo entrenador asistente de Golden State que acepta un nuevo trabajo durante la trayectoria de los Warriors en estos playoffs. Mike Brown aceptó el cargo en Sacramento, sin embargo, seguirá con Golden State hasta el desenlace de las Finales de la NBA.

La contratación de Atkinson por parte de los Hornets deja una vacante de entrenador en la NBA, en Utah, luego de que Quin Snyder tomó la decisión de renunciar a principios de la semana.

Atkinson se hizo cargo de los Nets en 2016-17, heredando un equipo que tenía marca de 21-61, pero que había iniciado su proceso de reconstrucción.

Los Nets terminaron con récord de 20-62 en su primera temporada bajo el mando de Atkinson para luego mejorar a 28-54 en su segundo año. Brooklyn quedó 42-40 en su tercera campaña y perdió en la primera ronda de los playoffs frente a los 76ers de Filadelfia.

Atkinson renunció en su cuarta temporada cuando los Nets terminaron 35-37 y nuevamente fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs en 2019-20.

Ha pasado las últimas dos temporadas como asistente de los Clippers de Los Ángeles y los Warriors.

Los Hornets no se han clasificado a los playoffs desde la temporada de 2015-16 y no han ganado una serie de postemporada en más de dos décadas.

Aun así, hay talento en el plantel para que Atkinson pueda construir el equipo.

El base estelar LaMelo Ball es considerado la piedra angular. El escolta Terry Rozier, un mejorado alero Miles Bridges y el veterano Gordon Hayward, a pesar de sus dificultades para mantenerse sano desde que llegó a Charlotte hace dos temporadas, han tenido cierto éxito en la liga.