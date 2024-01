CLEVELAND (AP) — Carlos Carrasco ha completado el círculo para volver a los Guardianes.

El derecho de 36 años, quien pasó 11 campañas como lanzador de Cleveland, llegó a un acuerdo de ligas menores que incluye una invitación a la pretemporada con el equipo de las mayores, dijo el sábado una persona cercana a las negociaciones.

Carrasco llegaría al club el mes próximo, en el campamento en Arizona, añadió la fuente, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque el equipo no confirmará el convenio sino hasta que esté firmado.

The Athletic fue el primer medio en informar del regreso de Carrasco a los Guardianes.

El venezolano fue una parte fiable de la rotación de Cleveland durante varias temporadas. Lideró la Liga Americana con 18 victorias en 2017.

“Cookie” Carrasco se convirtió en uno de los peloteros más populares del equipo por su personalidad amable y por el valor que mostró en su lucha contra el cáncer.

En 2019, se le diagnosticó una leucemia que lo dejó sin jugar durante tres meses. Se le reconoció durante una aparición emotiva en el campo aquella temporada, en el marco del Juego de Estrellas que se realizó en Cleveland.

Carrasco tuvo una foja de 88-73 con una efectividad de 3,77 en 242 juegos —incluidas 195 aperturas— con Cleveland, de 2009 a 2020.

Se le cedió en canje como parte de un acuerdo que envió también al campocorto boricua Francisco Lindor con destino a los Mets de Nueva York en 2021. Carrasco tuvo un récord de 19-20 a lo largo de tres campañas con los Mets.

En 2022, su foja fue de 15-7. La temporada pasada, Carrasco tuvo un récord de 3-8 en 20 aperturas.

Quedó marginado de la campaña de 2016, en la que Cleveland llegó a la Serie Mundial, luego de que una pelota bateada de línea impactó su mano de lanzar en el último mes de la temporada.