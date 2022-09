Fuente AP: Cowboys firman a tackle Jason Peters

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Los Cowboys de Dallas acordaron firmar por un año al tackle izquierdo Jason Peters en la agencia libre y añaden a su viejo rival de la División Este de la Conferencia Nacional para resolver un problema de lesiones en la línea ofensiva, indicó el lunes una persona que tiene conocimiento del trato.

Peters iniciará su trabajo con Dallas en el equipo de prácticas, dijo al persona, quien habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el acuerdo no ha sido anunciado. Es poco probable que Peters esté listo para el primer duelo de la temporada el domingo ante Tampa Bay.

Posiblemente los Cowboys no contarán con el tackle Tyron Smith hasta finales de diciembre después de que el jugador elegido a ocho Pro Bowls se desgarró el tendón de la corva en un entrenamiento hace dos semanas.

Tyler Smith podría ser titular ante los Buccaneers, pero Peters posiblemente será considerado para la posición cuando el nativo de Texas de 40 años esté listo para jugar.

Tyler Smith, quien jugó como tackle izquierdo con Tulsa, se desempeñó durante la pretemporada y campamento de entrenamiento con guard izquierdo anticipando que sería titular el primer día.

La lesión de Tyron Smith significa que el jugador de tercer año Connor McGovern, iniciará como guard izquierdo el domingo.

Peters disputó 11 de sus primeras 16 campañas con Filadelfia antes de firmar y disputar 15 duelos con Chicago la temporada anterior. El jugador dos veces nombrado All-Pro y elegido a nueve Pro Bowls jugó con Arkansas en el colegial antes de firmar como agente libre fuera del Draft con Búfalo.