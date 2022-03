Fuente AP: Cowboys pactan con Gallup por cinco años

Los Cowboys de Dallas llegaron a un acuerdo de largo plazo con el wide receiver Michael Gallup, un día después de pactar el canje de Amari Cooper a Cleveland.

Gallup regresa con un contrato por cinco años y 62,5 millones de dólares, dijeron dos personas con conocimiento del acuerdo el domingo. Las personas hablaron con The Associated Press a condición de anonimato debido a que la negociación no será oficial hasta que inicie el nuevo año de la NFL.

Los Cowboys están mandando a Cooper a Brown para ahorrar 16 millones de dólares en el tope salarial. Con el contrato de Gallup, Dallas se concentrará en el defensive end Randy Gregory y en otros agentes libres sin restricciones que tiene el equipo.

Gallup fue el centro de atención de cara a la agencia libre para los Cowboys a pesar de sufrir un desgarro de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el penúltimo juego de la temporada regular. Los directivos del equipo han expresado su confianza en la recuperación de Gallup.

El cambio de Cooper deja a CeeDee Lamb como el receptor número uno de Dallas. Cuando está sano, Gallup ha mostrado su potencial de ser una sólida segunda opción para el quarterback Dak Prescott.

Antes de la lesión en la rodilla el año pasado, Gallup se perdió siete juegos con una lesión de pantorrilla. Su participación en nueve juegos fue la menor en sus cinco años en la NFL. Registró 35 recepciones para 445 yardas y dos anotaciones.

Seleccionado en la tercera ronda del draft de 2018, Gallup tuvo su mejor temporada en su segundo año en la liga con 66 recepciones, 1.107 yardas y seis touchdowns.

Los Cowboys también tienen un acuerdo de una temporada con el receptor Noah Brown.