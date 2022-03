Fuente AP: Dodgers fichan a Freeman por 162 millones, 6 años

Freddie Freeman regresa a casa, al sur de California y a los Dodgers de Los Ángeles.

El izquierdo, agente libre por primera vez en su carrera, y los Dodgers acordaron un contrato de 162 millones de dólares y seis años, según una persona familiarizada con el acuerdo, que habló con The Associated Press el miércoles en la noche bajo condición de anonimato porque la franquicia no había anunciado aún el fichaje.

Freeman fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2020. El primera base ayudó a los Bravos de Atlanta a conquistar su cuarto título consecutivo de la División Este la temporada pasada y su primera Serie Mundial desde 1995.

Se creía que Atlanta trataría de asegurar a Freeman, quien nunca ha jugado con otra camisera. Pero no alcanzaron un acuerdo antes del inicio del paro patronal a principios de diciembre y después los Bravos negociaron con el estelar primera base Matt Olson, procedente de Oakland, quien firmó por 168 millones y ocho temporadas esta semana, lo que indicó que la larga estancia de Freeman en Atlanta llegaba a su fin.

A sus 32 años, Freeman, que participó en cinco Juego de las Estrellas, jugará no muy lejos de donde se crió, en el condado de Orange. Ya reside en la zona en el receso entre temporadas. Es natural de Fountain Valley, donde de pequeño era seguidor de los Angelinos de Los Ángeles.

La incorporación de Freeman da a los Dodgers un plantel todavía más impresionante. Se suma a los exMVP Mookie Betts y Cody Bellinger, además de a Trea Turner, Max Muncy y Justin Turner. El equipo ya fue uno de los mejores de la Liga Nacional la temporada pasada, con un total de 237 jonrones y un promedio de 5,12 carreras por juego, además de 612 boletos y un OPS de .759.

Freeman supone un bate izquierdo en el medio del orden de los Dodgers para reemplazar a Corey Seager, quien firmó con los Rangers de Texas como agente libre.