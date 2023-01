Fuente AP: Dueño de Panthers se reúne con Harbaugh

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El dueño de los Panthers de Carolina David Tepper ha hablado con el entrenador en jefe de la Universidad de Michigan Jim Harbaugh sobre la posición de entrenador, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento de la situación.

La persona caracterizó la reunión como una conversación, no una entrevista. La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el martes debido a que el equipo normalmente no da detalles de su búsqueda de entrenadores.

Charlotte Sports Live reportó primero la conversación.

Se espera que en las próximas semanas los Panthers comiencen la búsqueda oficial de un nuevo entrenador en jefe.

Carolina (6-10) quedó eliminado de contención a la postemporada el domingo tras la derrota por 30-24 ante los Buccaneers de Tampa Bay.

Steve Wilks ha sido el entrenador interino tras el despido de Matt Rhule a la mitad de su tercera temporada al frente. Los Panthers tienen marca de 5-6 con Wilks.

Carolina tiene que entrevistar en persona al menos a dos entrenadores de una minoría y no puede suceder antes del fin de semana de los encuentros de comodín si aún están empleados por otros equipos.

Harbaugh tuvo una exitosa carrera como entrenador en la NFL y en el colegial.

Lideró a los 49ers de San Francisco entre el 2011 y 2014, ganando dos títulos del Oeste de la Conferencia Nacional y alcanzando el duelo de campeonato de la NFC en tres de sus cuatro campañas. Tuvo foja de 44-19-1 en ese periodo y ayudó a los 49ers a alcanzar el Super Bowl 47, que perdió por 34-31 ante los Ravens de Baltimore.

Dejó a los 49ers tras quedar 8-8 en 2014 —la única temporada que no alcanzaron la postemporada— y tomó la posición con Michigan.

Harbaugh, de 59 años, pasó sus últimos ocho años con los Wolverines, con récord de 74-25. Michigan estaba 13-0 esta temporada antes de que lo sorprendiera el fin de semana pasado TCU en el College Football Playoffs.

Harbaugh pasó cuatro campañas al frente de Stanford y tres con San Diego.

Fue Entrenador del Año de la NFL de AP en 2011 y Entrenador del Año Colegial AP en 2021.

Pasó 15 años como quarterback en la NFL y terminó su carrera con un corto periodo con los Panthers en 2001, aunque no jugó.

Los Panthers no han alcanzado la postemporada los últimos cinco años y terminan su temporada el domingo ante Nueva Orleans.

AP