Fuente AP: Exdirector de FBI Comey está listo para entrevista ante Servicio Secreto por publicación

WASHINGTON (AP) — El exdirector del FBI James Comey está listo para ser entrevistado por el FBI el viernes debido a una publicación en Instagram que según los republicanos exhortaba a la violencia contra el presidente estadounidense Donald Trump, indicó un funcionario policial.

La entrevista forma parte de una investigación en curso del gobierno de Trump, y se prevé que ayude a los investigadores a evaluar el propósito e intención de la publicación y si Comey tenía la intención de comunicar una amenaza al presidente, lo cual negó rotundamente. Cualquier decisión sobre si se deben presentar cargos dependería de la secretaria de Justicia Pam Bondi, señaló Trump el viernes, aunque es necesario cubrir una serie de requisitos para demostrar que comentarios o publicaciones constituyen amenazas directas de violencia.

El funcionario que confirmó la entrevista —un procedimiento de rutina del Servicio Secreto al investigar comentarios que se sospecha podrían ser amenazantes— no estaba autorizado a proporcionar su nombre para declarar sobre el asunto y habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato.

El tema en cuestión es una publicación en Instagram el jueves en la que Comey escribió: "genial formación de conchas durante mi caminata por la playa" debajo de una foto de conchas marinas que parecían formar las cifras "86 47".

Merriam-Webster, el diccionario utilizado por la AP, señala que 86 es una expresión de jerga que significa "echar", "deshacerse de" o "negar el servicio a" alguien. Y hace notar: "Entre los sentidos más recientes adoptados está una extensión lógica de los anteriores, con el significado de 'matar'. No incluimos este sentido, debido a su relativa novedad y escasez de uso".

Numerosos funcionarios del gobierno de Trump, incluida la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, afirmaron que Comey estaba promoviendo el asesinato de Trump, el 47º presidente de Estados Unidos. El director del FBI, Kash Patel, indicó que esa agencia también estaba respaldando la investigación.

Al preguntársele al respecto el viernes durante una entrevista con Fox News, Trump respondió: "Él sabía exactamente lo que eso significaba. Un niño sabe lo que eso significaba. Si eres el director del FBI y no sabes lo que significaba, eso significaba asesinato. Y lo dice alto y claro".

Evadió una pregunta sobre lo que consideraba que debería suceder, y señaló que a Bondi le corresponde decidir qué hacer.

La publicación fue eliminada el jueves después de que se hizo, y Comey escribió posteriormente: "Publiqué previamente una foto de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que asumí eran un mensaje político. No me di cuenta de que algunas personas vinculan esos números con la violencia".

Trump y Comey han tenido una relación tensa que se remonta a casi una década.

Comey era el director del FBI cuando Trump asumió la presidencia en 2017, luego de que cuatro años antes lo nombrara al cargo el entonces presidente Barack Obama. Antes de eso fue un alto funcionario del Departamento de Justicia en el gobierno del presidente George W. Bush.

Pero la relación fue tensa desde el principio, inclusive después de que Comey se resistiera a una solicitud de Trump en una cena privada para que prometiera su lealtad personal al presidente, un gesto que inquietó tanto al director del FBI que lo documentó en un memorando de la época.

Trump despidió a Comey en mayo de 2017 mientras el FBI investigaba posibles vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump. Esa investigación, posteriormente asumida por el fiscal especial Robert Mueller, finalmente encontraría que, si bien Moscú interfirió en las elecciones de 2016 en Estados Unidos y el equipo de Trump dio la bienvenida a esa ayuda, no había pruebas suficientes para demostrar que hubo una colaboración delictiva.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.