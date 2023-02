Fuente AP: Irving pide a Nets cederlo en canje

NUEVA YORK (AP) — Incapaz de obtener un nuevo contrato, Kyrie Irving está buscando un nuevo equipo.

El base estelar pero polémico les ha pedido a los Nets de Brooklyn su canje, dijo el viernes una persona enterada de los detalles.

La petición surgió menos de una semana antes de que venza el plazo para pactar canjes y posiblemente marca el final de la estadía de Irving con la franquicia, ya sea en la fecha límite o cuando concluya la temporada.

Irving hizo la petición luego que las conversaciones sobre un nuevo contrato no resultaron como quería, dijo a The Associated Press la fuente, que solicitó permanecer anónima porque la negociación tenía un carácter privado.

ESPN y The Athletic fueron los primeros medios que informaron sobre la petición de Irving, quien es elegible para una extensión de su convenio, pero no recibió esa propuesta por parte de los Nets a mediados del año pasado.

La agente y madrastra de Irving, Shetellia Irving, le comentó la semana a Bleacher Report que había buscado a los Nets para plantear la posible extensión. Kyrie Irving —cuyo contrato con Brooklyn expira al término de la campaña— es elegible para firmar por cuatro años y hasta 200 millones de dólares.

“He buscado a los Nets con este tema”, informó Shetellia Irving a Bleacher Report. “No hemos tenido ninguna conversación significativa hasta este momento. Deseábamos que hiciera a Brooklyn su casa, con la extensión correcta, lo que quiere decir que la bola está en la cancha de los Nets para comunicarse en este momento si desean lo mismo”.

Se pensaba que Irving y los Nets buscarían la extensión en 2021, cuando Kevin Durant accedió a una. En vez de ello, habría crecido la desconfianza hacia el jugador, quien se perdió partidos por motivos extradeportivos.

Así, los Nets habrían cambiado de parecer sobre si querían una relación de largo plazo con el armador.

Los Nets —que vienen de perder por 43 puntos en Boston el miércoles— inician una serie de cinco encuentros en casa este sábado ante Washington. Disputarán seis de sus últimos siete duelos antes del descanso por el Juego de Estrellas en casa, siendo su único partido de “visita” en el Madison Square Garden ante los Knicks de Nueva York.

Pero no está claro si Irving será parte del equipo para entonces.

Irving publicó un mensaje en su cuenta de Twitter poco antes de que surgieran los primeros reportes de que pidió ser canjeado. Como es usual con sus mensajes en redes sociales, no está claro a que se refería.

“A mis compañeros: ¡SÉ TU MISMO y CRECE! Mantén a la gente a tu alrededor que TE CELEBRA incondicionalmente y aprecia todo el trabajo que pones. Pon distancia respecto de aquellos que manipulan, odian y hieren”, dice el mensaje.

Brooklyn tiene marca de 31-20 esta temporada y se ubica cuarto en la clasificación de la Conferencia Este. Tiene foja de 4-7 desde que Kevin Durant se lesionó la rodilla el 8 de enero en Miami.

