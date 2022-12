Fuente AP: Jenkins extiende contrato con Packers por 4 años

El liniero ofensivo Elgton Jenkins, de los Packers, acordó una extensión de contrato con Green Bay por cuatro años valuada en al menos 68 millones de dólares, indicó el viernes una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato dado que el acuerdo no ha sido anunciado de manera oficial.

El contrato de Jenkins tiene un valor base de 68 millones de dólares y podría ascender a 74 millones. El contrato original del jugador, seleccionado en la segunda ronda del draft de 2019, expiraba al final de esta temporada.

NFL Network y ESPN fueron los primeros medios en informar sobre la extensión de contrato.

Jenkins, de 26 años, se ha establecido como uno de los linieros ofensivos más versátiles de la NFL. Elegido al Pro Bowl de 2020, Jenkins ha jugado como titular en todas las posiciones de la línea ofensiva además de ser asignado como guardia derecho.

Jenkins juega principalmente como guardia izquierdo, pero asumió el puesto de tacle izquierdo durante ocho juegos la temporada pasada en reemplazo del lesionado David Bakhtiari. Jenkins participó en sólo esos ocho partidos la campaña pasada antes que un un desgarre de ligamento cruzado anterior lo dejara fuera por el resto del año.

La lesión de rodilla hizo que Jenkins se perdiera el primer partido de los Packers esta temporada, pero ha sido titular en 12 compromisos desde entonces. Inició como tacle derecho en sus primeros cinco juegos antes de cambian a guardia izquierdo para los últimos siete encuentros.

En su carrera ha jugado como guardia izquierdo titular en 33 ocasiones, ocho como tacle izquierdo, seis como tacle derecho y tres como centro.

AP