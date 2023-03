Fuente AP: Magic entra a la puja de Harris por Commanders

ARCHIVO - Magic Johnson, ex jugador de la NBA, sonríe previo a un partido de la MLS Cup, el 5 de noviembre de 2022, en Los Ángeles. Johnson se unió a la propuesta de Josh Harris por comprar a los Commanders de Washington de la NFL, informó una persona con conocimiento de la situación a The Associated Press. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez, Archivo)