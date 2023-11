El propietario de los Mavericks de Dallas Mark Cuban están trabajando en un acuerdo para vender una parte mayoritaria de la franquicia de la NBA a la familia que opera el casino Sands de Las Vegas, dijo una persona con conocimiento de las pláticas el martes por la noche.

El acuerdo estaría en un rango de los 3.500 millones e dólares y le tomaría semanas a la liga en procesar la operación, de acuerdo con la persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato, ya que los detalles de la operación no se han hecho públicos.

Cuban mantendría el control de las operaciones deportivas en el acuerdo. El reportero Marc Stein de la NBA fue el primero en dar a conocer la potencial venta.

La familia de Miriam Adelson, viuda del magnate de casinos Sheldon Adelson, anunció el martes que está vendiendo 2.000 millones de dólares de sus acciones a un equipo deportivo profesional no especificado.

Cuban dijo hace casi un año que estaba interesado en tener una sociedad con el casino Sands. Ha sido uno de los promotores de legalizar las apuestas en Texas, un tema que no salió de la Legislatura estatal en una sesión bienal que terminó a principios de este año.

Cuban, de 65 años, quien acaba de anunciar que va a dejar el popular programa de negocias de televisión “Shark Tank” después de la 16ta temporada el próximo año, cobró fama rápidamente después de adquirir a los Mavericks en 2000.

Dallas fue uno de las peores franquicias deportivas profesionales en los 1990s, pero se convirtió en una de las mejores bajo el mando de Cuban, con mucha ayuda del alero estrella Dirk Nowitzki.

Los Mavericks, que ganaron el único campeonato de la franquicia en 2011 con Nowitzki liderando el camino, tienen un valor de 4.500 millones, de acuerdo con la revista Forbes.