Fuente AP: Marlins y Soler pactan por 36 millones y 3 años

MIAMI (AP) — Los Marlins de Miami estaban en busca de un gran bate. Ahora, confían en que el Jugador Más Valioso de la última Serie Mundial les sea de ayuda.

Una persona con conocimiento directo de la operación dijo el sábado que los Marlins llegaron a un acuerdo con Jorge Soler, por tres años y 36 millones de dólares. La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, en vista de que el convenio depende de un examen médico y no se ha anunciado formalmente.

Soler tiene una opción para rescindir el contrato tras las temporadas de 2022 y 23.

MLB.com fue el primer medio en informar que ambas partes habían llegado a un acuerdo.

Soler ha ganado dos veces la Serie Mundial. Ayudó a que los Cachorros de Chicago se coronaran en 2016 y sorprendió en el otoño pasado, con su desempeño clave para el campeonato de los Bravos.

Bateó para .300 en el triunfo de Atlanta sobre Houston en seis juegos. Aportó tres jonrones, todos ellos memorables.

Consiguió un cuadrangular en el primer turno de la Serie Mundial, para convertirse en el primer pelotero que ha logrado la proeza en 117 ediciones del Clásico de Otoño. En el cuarto juego, quebró el empate mediante un garrotazo como emergente, con lo que colocó a Atlanta a una victoria del campeonato.

Y en el sexto encuentro, disparó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada para inaugurar la pizarra y enfilar a los Bravos hacia la coronación.

Kim Ng, gerente general de los Marlins, dijo en la apertura del campamento de pretemporada que el equipo necesitaba cubrir dos necesidades: la de un jardinero —sobre todo central— y la de un bateador.

Soler se ha desempeñado principalmente como guardabosque derecho, pero considera que puede llenar las vacantes. En el rubro de bateo no hay mucha duda de ello.

Ha logrado 121 jonrones y 343 impulsadas en 661 juegos durante su carrera con Kansas City, los Cachorros y Atlanta. Lideró la Liga Americana en 2019, con 48 vuelacercas, y sacudió otros 27 en 149 juegos de la campaña anterior, con los Reales y los Bravos.

Soler desertó de Cuba en 2011, estableció su residencia en Haití y debutó en las mayores en 2014.