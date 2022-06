Fuente AP: McLaurin extiende su contrato con Washington

El receptor Terry McLaurin y los Commanders de Washington llegaron a un acuerdo para un nuevo contrato para poner fin a la mayor saga relacionada con el f煤tbol dentro de una tumultuosa temporada para el equipo un mes antes del inicio de los entrenamientos.

El jugador acord贸 los t茅rminos de un contrato de tres a帽os, dijeron el martes a The Associated Press dos personas que tienen conocimiento de la operaci贸n y que solicitaron el anonimato porque el acuerdo no estaba anunciado.

Una persona confirm贸 que el nuevo acuerdo alcanza 71 millones de d贸lares, de los cuales aproximadamente 53 millones est谩n son garantizados, incluido un bono por firmar de 28 millones.

Seg煤n Spotrac, la p谩gina web que da seguimiento a los contratos, se trata del bono por firmar m谩s jugoso en dinero para un receptor, un poco por encima de los 27,5 millones que los Cardinals de Arizona concedieron a DeAndre Hopkins en 2020.

McLaurin, que cumplir谩 27 a帽os en septiembre, ten铆a un a帽o restante en su contrato de novato y no asisti贸 a los entrenamientos de pretemporada durante las negociaciones. El entrenador Ron Rivera hab铆a manifestado confianza en que se llegara a un acuerdo durante las pr谩cticas a pesar de la ausencia de McLaurin.