Fuente AP: MLB forma grupo, evaluará derechos de transmisión

NUEVA YORK (AP) — Debido a la preocupación por la posible bancarrota de la empresa que tiene los derechos de transmisión local de 14 de los 30 equipos de la Major League Baseball, la liga formó un nuevo grupo económico que se reunirá la próxima semana durante la reunión de dueños en Palm Beach, Florida.

La existencia del comité fue dada a conocer a The Associated Press por una persona que tiene conocimiento de la planeación y que habló en condición de anonimato debido a que no se ha hecho el anuncio.

El comité examinará además la disparidad de ganancias entre los equipos de la MLB.

El presidente de los Dodgers de Los Ángeles Mark Walter y el presidente de los Tigres de Detroit Chris Ilitch están entre sus integrantes, agregó la persona.

Los ejecutivos dijeron en recientes semanas que necesitaban prepararse en caso de que Diamond Sports Group, subsidiara de Sinclair Broadcast Group y que opera con el nombre Bally Sports, no realice los pagos por los derechos. Los canales de televisión por cable han perdido suscriptores y ganancias en años recientes.

Diamond tiene los derechos de transmisión de los Diamondbacks de Arizona, Bravos de Atlanta, rojos de Cincinnati, Guardianes de Cleveland, Tigres de Detroit, Reales de Kansas City, Angelinos de Los Ángeles, Marlins de Miami, Cerveceros de Milwaukee, Mellizos de Minnesota, Cardenales de San Luis, Padres de San Diego, Rays de Tampa Bay y Rangers de Texas.

Billy Chambers, quien había sido el director financiero de Sinclair, comenzó a trabajar esta semana con la MLB en la nueva posición de vicepresidente medio locales.

The Walt Disney Company adquirió las cadenas de transmisión de deportes locales como parte de la adquisición de 21st Century Fox en marzo 2019.

En agosto, Sinclair indicó que compró 21 cadenas de deportes regionales y Fox College Sports a Disney. Los activos tienen valor de 10.600 millones de dólares.

En su momento, Disney vendió el capital que adquirió de Fox en la cadena YES Network de los Yanquis a un recién formado grupo de inversiones que incluyó a Yankee Global Enterprises y Sinclair. El grupo tenía el 80% de participación en YES que no pertenecía anteriormente a los Yanquis, el valor total fue de 3.470 millones.

Sinclair también tiene derechos de los equipos de la NBA y NHL.

