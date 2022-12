Fuente AP: Nacionales acuerdan contrato con Trevor Williams

WASHINGTON (AP) — Trevor Williams y los Nacionales de Washington acordaron el viernes un contrato de dos campañas que dotará al equipo en reconstrucción de un lanzador derecho con experiencia como abridor y relevista.

El acuerdo fue confirmado a The Associated Press por una persona cercana a las negociaciones que habló en condición de anonimato debido a que no se ha anunciado.

MASNsports.com fue el primer medio en reportar la noticia.

Williams, quien cumplirá 31 años en abril, se convirtió en agente libre después de jugar la temporada pasada con los Mets de Nueva York, terminando con marca de 3-5, una efectividad de 3.21 y un salvamento en 30 apariciones, nueve como abridor y 21 al relevo.

El 25 de noviembre, un día después de Acción de Gracias, Williams tuiteó: “¡OFERTA DE AGENTE LIBRE DE BLACK FRIDAY! ¡SÓLO POR HOY! Acuerdo de 2 x 1: Compre un Trevor Williams, pitcher derecho, y también obtenga a Trevor Williams, el jardinero izquierdo. (La oferta vence a medianoche).”

Hizo su debut en Ligas Mayores en 2016 y ha jugado para tres equipos en siete temporadas, con un ERA de 4.27 y una foja de 38-44.

Washington necesita reforzar su cuerpo de lanzadores, que extraña al lesionado Stephen Strasburg.

Los lanzadores jóvenes Josiah Gray, 24; Cade Cavalli, 24 y MacKenzie Gore, 23 son considerados cimientos para el futuro, pero el único otro abridor en el equipo es Patrick Corbin, que fue clave en el título de la Serie Mundial en 2019, pero que terminó con marca de 6-19 con ERA de 6.31 la temporada pasada.

