Los ángeles (ap) — shohei ohtani puede rescindir su contrato por 10 años y 700 millones de dólares con los dodgers de los ángeles si uno o dos ejecutivos prominentes del club dejan su puesto, dijo el miércoles una persona cercana al acuerdo.

El astro japonés, quien será presentado oficialmente por los Dodgers este jueves en una conferencia de prensa, tendría autorización para poner fin a su contrato si Mark Walter no continúa como dueño controlador o Andrew Friedman deja el cargo de presidente de operaciones deportivas, dijo a The Associated Press la fuente, que solicitó permanecer anónima dado que los términos del convenio no se han revelado.

El contrato de Ohtani, anunciado el lunes, contempla que el 97% del dinero será diferido sin intereses y no se pagará por completo sino hasta 2043.

The Athletic fue el primer medio en informar el miércoles que el acuerdo de Othani incluía una provisión que le permitía rescindirlo al final de una campaña si los Dodgers realizaban cambios específicos en su personal ejecutivo.

El convenio tiene todavía la forma de una carta compromiso entre los representantes de Ohtani y el equipo. No se ha presentado un contrato formal para que lo autorice la oficina de las Grandes Ligas, dijo la fuente.

Ohtani, dos veces elegido Jugador Más Valioso de la Liga Americana, llegó al acuerdo el fin de semana.

“La Serie Mundial es el objetivo de aquí en adelante”, dijo el miércoles el relevista Joe Kelly.

Ohtani hablará con la prensa en el Centerfield Plaza del Estadio de los Dodgers durante una conferencia de prensa al aire libre. La oficina de MLB informó el miércoles que Ohtani rompió el récord de la tienda en línea Fanatics del jersey más vendido en las primeras 48 horas después de su presentación, superando a las figuras del fútbol Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El japonés no fue visto en el estadio el miércoles, pues se reunió con sus compañeros, incluido el jardinero estelar Mookie Bets y Kelly.

“Tuve la oportunidad de hablar con él”, dijo Kelly, rodeado de niños que asistieron a una fiesta al aire libre con música a todo volumen. “Ya está entrenando, trabajando, haciéndose más grande y más fuerte. Su brazo se ve bien”.

La estrella de 29 años, que destaca como bateador y pitcher, dejó a los Angelinos de Los Ángeles en la agencia libre tras seis años y firmó con los Dodgers en un acuerdo que fue confirmado el lunes.

La última vez que habló con los reporteros fue el 9 de agosto, dos semanas antes de que sufrió una lesión lanzando y que requirió una operación que lo mantendrá fuera del montículo hasta el 2025. La cirugía se llevó a cabo el 19 de septiembre, pero no se informó la naturaleza completa de la operación. Ohtani se sometió a una cirugía Tommy John el primero de octubre del 2018.

Kelly cambiará de número de uniforme después de finalizar su contrato de un año y 8 millones con el equipo el lunes, dejando el 17 para Ohtani, quien le agradeció el gesto.

La decisión de Ohtani se mudarse de Anaheim a Hollywood ha llevado a los aficionados en ambos lados del océano Pacífico a comprar artículos y boletos de los Dodgers en el mercado secundario. El equipo aún no lanza la venta de boletos individuales para la próxima campaña.

Ohtani ganará 20 millones de dólares de su contrato los próximos 10 años y los restantes 680 millones se pagarán entre 2034 y 2043 en una inusual estructura que le da más flexibilidad salarial al equipo en las próximas campañas.

Según su contrato, el salario de Ohtani sería de 70 millones de dólares al año, de acuerdo con los detalles que obtuvo la AP. Pero de su salario anual, el pelotero diferirá 68 millones —sin intereses— y que serán pagados en cuotas iguales cada primero de julio entre el 2034 y 2043.

Antes de su 30mo cumpleaños el 5 de julio, Ohtani tenía promedio de bateo de .274, con 171 jonrones, 437 remolcadas y 86 bases robadas, así como marca de 39-19 y efectividad de 3.01, con 608 ponches en 481 2/3 entradas.