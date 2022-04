Fuente AP: Piratas pacta con Bryan Reynolds por 2 años

Los Piratas de Pittsburgh y el jardinero central All-Star Bryan Reynolds evitaron el arbitraje y acordaron un contrato de dos años por 13,5 millones de dólares.

Una persona con conocimiento del acuerdo dijo a The Associated Press que el pacto se extiende hasta 2023 y pagará 6,75 millones de dólares por temporada. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato dado que el acuerdo no ha sido anunciado formalmente, lo que se espera que ocurra más tarde el jueves.

Reynolds y los Piratas se preparaban para ir al arbitraje luego de no llegar a un acuerdo sobre un contrato de un año para 2022. Reynolds pidió 4,9 millones de dólares, y Pittsburgh respondió ofreciendo 4,25 millones.

Reynolds, de 27 años, ha florecido con los Piratas después de llegar en un canje de enero de 2018 que envió al jardinero central Andrew McCutchen a San Francisco. Reynolds llegó a Grandes Ligas en 2019 y se movió al jardín central en 2021, bateando para .302 con 24 jonrones y 90 carreras impulsadas mientras se convertía en un defensor por encima del promedio.

Reynolds batea para .227 con un cuadrangular en cinco juegos en lo que va de temporada para Pittsburgh. Los Piratas tienen un comienzo de marca de 2-3 de cara al partido del jueves por la noche contra Washington.

El acuerdo llega dos días después de que Pittsburgh firmara al tercera base Ke’Bryan Hayes con un contrato de ocho años y 70 millones de dólares.