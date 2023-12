PITTSBURGH (AP) — Los Piratas de Pittsburgh incorporaron a otro zurdo veterano en su rotación de abridores, al pactar el lunes por un año y 8 millones de dólares con el venezolano Martín Pérez.

El acuerdo con el pitcher de 32 años, quien ganó la Serie Mundial con Texas en noviembre, depende de la aprobación de un examen médico, dijo a The Associated Press una persona enterada de la situación, quien solicitó el anonimato porque el acuerdo no es definitivo.

Pérez se convierte en el segundo abridor zurdo que se ha unido a Pittsburgh en las semanas recientes. Los Piratas adquirieron el 5 de diciembre a Marco Gonzales, procedente de Atlanta, por 100.000 dólares.

Mediante el canje, los Bravos accedieron a envier a Pittsburgh 9,25 millones de dólares a fin de cubrir buena parte del salario de 12 millones que se adeudaba a Gonzales para la próxima campaña.

Hay mucho espacio en la rotación de los Piratas para hacer adiciones. Mitch Keller es el único que quedaría del grupo del año anterior.

El cubano Johan Oviedo se sometió a una cirugía de Tommy John en el codo izquierdo el mes pasado.

Pittsburgh busca dar otro paso adelante en 2024, luego de terminar esta campaña con un récord de 76-86, una mejoría de 15 triunfos respecto de 2022. Ha sido el registro más destacado de la franquicia desde 2018.

Pérez tuvo una foja de 10-4 por los Rangers la temporada anterior. Su efectividad fue de 4,45 en 35 juegos, incluidas 20 aperturas.

Se mudó de la rotación al bullpen en agosto y cumplió tres relevos en los playoffs. Texas ganó la Serie Mundial por primera vez en la historia.

El salario del venezolano es menos de la mitad de los 19,65 millones de dólares que devengó este año tras aceptar la oferta calificada de los Rangers.

Los Piratas buscan complementar su rotación con adiciones desde las menores, pero la obra parece inconclusa. Ésa sería una de las razones por las que han buscado ayuda externa en el nivel de Grandes Ligas.