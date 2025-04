Fuente AP: Próximas conversaciones nucleares entre Irán y EEUU se celebrarán en Roma

ROMA (AP) — Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní de rápido avance parecían estar saliendo de Oriente Medio el lunes, al tiempo que una fuente del gobierno italiano reveló que la próxima ronda de negociaciones se llevará a cabo en Roma.

Por su parte, el jefe de la agencia de supervisión nuclear de Naciones Unidas confirmó que viajará a Irán durante la semana, posiblemente para abordar maneras de mejorar el acceso de sus inspectores al programa de Teherán.

Las apuestas de las negociaciones no podrían ser más altas para las dos naciones, que se acercan a medio siglo de enemistad. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado repetidamente con lanzar ataques aéreos dirigidos al programa nuclear de Irán si no se alcanza un acuerdo. Los funcionarios iraníes advierten cada vez más que podrían buscar un arma nuclear con su reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

Una fuente del gobierno italiano confirmó que la próxima ronda se realizará en Roma el sábado. La persona habló bajo condición de anonimato con The Associated Press porque no estaba autorizada a comentar el asunto públicamente.

La persona ofreció sus declaraciones al momento que el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, decía por otro lado a periodistas en Osaka, Japón, que el gobierno italiano ha dado su visto bueno para albergar las conversaciones.

“Recibimos la solicitud de las partes interesadas, de Omán, que desempeña el papel de mediador y dimos una respuesta positiva”, detalló Tajani. "Estamos listos para acoger, como siempre, reuniones que puedan traer resultados positivos, en este caso sobre el tema nuclear".

Hablando en una reunión en Luxemburgo, el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Caspar Veldkamp, , también señaló que las próximas conversaciones se llevarán a cabo en Roma.

Ni los funcionarios iraníes ni los estadounidenses han anunciado un cambio de sede para la segunda ronda de negociaciones. Sin embargo, es probable que Omán, que albergó la primera ronda de conversaciones el sábado en Mascate, continúe mediando entre las dos partes.

“La próxima ronda de conversaciones probablemente se llevará a cabo en un lugar distinto a Omán”, dijo el lunes el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, a los periodistas en Teherán. “No es un asunto importante”.

Director de OIEA viajará a Irán antes de conversaciones

Las conversaciones se darán tras una visita a Irán de Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), planeada para esta semana.

El OIEA desempeñó un papel clave en la verificación del cumplimiento de Irán con su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales y sigue trabajando en la República Islámica, aunque la teocracia del país ha ido reduciendo lentamente su acceso después que el presidente estadounidense Donald Trump retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018.

“El compromiso y la cooperación continuos con la agencia son esenciales en un momento en que se necesitan urgentemente soluciones diplomáticas”, escribió Grossi en X.

Grossi llegará a Irán el miércoles por la noche y se reunirá con el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente Masoud Pezeshkian, informó la agencia de noticias estatal IRNA, citando a Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores.

Alivio de sanciones y el enriquecimiento siguen siendo los temas centrales

En el acuerdo nuclear de 2015, Irán aceptó reducir drásticamente su reserva de uranio y sólo enriquecer hasta un 3.67%, suficiente para su planta de energía nuclear en Bushehr. Ahora, Irán enriquece hasta un 60%, a un breve paso técnico de los niveles de grado armamentístico, y tiene suficientes reservas para múltiples bombas nucleares si decide construirlas.

El trato levantó sanciones económicas sobre Irán y descongeló activos en todo el mundo. El colapso del acuerdo volvió a congelar esos fondos y limitó la capacidad de Irán para vender petróleo crudo en el extranjero, aunque todavía vende a China, probablemente con un fuerte descuento.

Si bien Estados Unidos puede ofrecer alivio de sanciones para la economía debilitada de Irán, sigue sin estar claro cuánto estará dispuesto a ceder Irán. A juzgar por las negociaciones desde 2018, Irán probablemente pedirá seguir enriqueciendo uranio hasta al menos un 20%. Sin embargo, ninguna de las partes ha hecho declaraciones públicas sobre lo que busca específicamente en las conversaciones.

“Definitivamente deben existir garantías con respecto al cumplimiento de los compromisos", dijo Baghaei el lunes. "El tema de las garantías es especialmente importante dado el historial de promesas incumplidas en el pasado. Si Dios quiere, el equipo negociador continuará su trabajo con todos estos factores y puntos en mente”.

“Mientras continúe el lenguaje de sanciones, presión, amenazas e intimidación, no habrá negociaciones directas”, añadió.

Sin embargo, Abbas y el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunieron y hablaron cara a cara después de unas dos horas de conversaciones indirectas mediadas por el ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi.

Hablando con periodistas en el Air Force One el domingo, Trump dijo que se reunió con Witkoff y que su enviado tuvo “muy buenas reuniones sobre Oriente Medio”.

“Tomaremos una decisión sobre Irán muy rápidamente", dijo Trump, sin dar más detalles.

___

Gambrell reportó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los periodistas de The Associated Press David Biller y Giada Zampano en Roma, Nasser Karimi en Teherán, Irán, y Molly Quell en La Haya, Países Bajos, contribuyeron a este despacho.

___

The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation de Nueva York y Outrider Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Cobertura adicional de AP sobre el panorama nuclear: https://apnews.com/projects/the-new-nuclear-landscape/