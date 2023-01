Fuente AP: Texans contratan a Ryans como entrenador

HOUSTON (AP) — Los Texans de Houston contrataron a DeMeco Ryans como su nuevo entrenador, dijo el martes una persona con conocimiento de la decisión.

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, en vista de que la contratación no se ha anunciado oficialmente.

El acuerdo dará a Ryans su primer empleo como entrenador en jefe y lo traerá de vuelta al lugar donde comenzó su carrera como jugador.

Ryans llegará a los Texans procedente de los 49ers de San Francisco, donde pasó las últimas dos temporadas como coordinador defensivo.

Reemplaza a Lovie Smith, destituido después de apenas una temporada, en la que el equipo tuvo un registro de 3-13-1.

Ryans encabezó a una defensiva de San Francisco que lideró la NFL en esta campaña, al permitir un promedio de apenas 300,6 yardas por partido.

Los 49ers fueron particularmente eficaces para frenar los acarreos. Ocuparon el segundo puesto de la liga al limitar a los equipos a un promedio de 77,7 yardas. Se trata de una diferencia abismal respecto de lo que ocurrió con la defensiva de los Texans contra la carrera.

Houston fue último en ese rubro en la NFL, al aceptar 170,2 yardas en promedio durante esta temporada.

AP