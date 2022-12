Fuente AP: Verlander llega a acuerdo por 2 años con Mets

SAN DIEGO (AP) — Justin Verlander accedió el lunes a un contrato por dos años y 86,7 millones de dólares con los Mets de Nueva York, lo que marcará el reencuentro del as con Max Scherzer y dará a los Mets un reemplazo destacado tras perder a Jacob deGrom.

El contrato asciende a 43,333,333 dólares por temporada, e incluye una opción del pelotero para permanecer con los Mets en 2025 por 35 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona cercana a las negociaciones, quien solicitó permanecer en el anonimato porque no se había hecho un anuncio oficial.

Verlander se marcha de Houston, campeón de la Serie Mundial, y toma el lugar de deGrom, quien dejó a Nueva York luego de nueve temporadas para pactar por cinco años y 185 millones de dólares con Texas la semana pasada.

El acuerdo coloca además a Verlander en el mismo equipo que Scherzer. Ambos jugaron juntos con los Tigres de Detroit de 2010 al 14.

La carrera destacada de Verlander quedó en riesgo en 2020, cuando se sometió a la cirugía de Tommy John. Pero su regreso en la presente temporada fue impresionante.

Se convirtió en el undécimo lanzador en conseguir el trofeo Cy Young en al menos tres ocasiones.

Verlander, de 39 años, tuvo una foja de 18-4 y una efectividad de 1.75, la mejor de las Grandes Ligas, en 28 aperturas con los Astros. El derecho logró su primera victoria en la Serie Mundial, en el quinto juego, y Houston doblegó a Filadelfia en seis compromisos.

Cinco días después de ayudar a que los Astros consiguieran el segundo campeonato de su historia, Verlander rechazó una opción de 25 millones de dólares. Con ello, se convirtió en agente libre.

El pitcher nueve veces elegido al Juego de Estrellas llegó a las mayores con Detroit en 2005. Permaneció con los Tigres hasta agosto de 2017, cuando fue cedido a los Astros mediante un canje.

Ganó su primer Cy Young en 2011 y fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, luego de un registro de 24-5 y un promedio de carreras limpias admitidas en 34 aperturas.

Verlander accedió a un contrato de 66 millones de dólares con Houston, para las temporadas de 2020 y 21, pero se lastimó un codo. Luego de lanzar un juego en las dos temporadas previas, se declaró agente libre y volvió a firmar con los Astros, por 25 millones y un año, incluida la opción

En 17 campañas, Verlander acumula un récord de 244-133 con una efectividad de 3.24 y 3.198 ponches en 17 temporadas. Fue premiado también con el Cy Young de la Liga Americana en 2019, cuando tuvo una marca de 21-6 y un promedio de carreras limpias permitidas de 2.58 en 34 aperturas.

