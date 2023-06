FUENTE AP: Vikings dejarán libre a Dalvin Cook por motivo del tope salarial

Minneapolis (ap) — los vikings de minnesota y el running back estrella dalvin cook seguirán por caminos separados por motivos de ahorro en el tope salarial después de cuatro temporadas consecutivas superando las 1.000 yardas terrestres.

Cook ha sido informado de que será liberado, dijo una persona con conocimiento de la decisión del equipo a The Associated Press el jueves. La persona habló en condición de anonimato debido a que los Vikings no han anunciado el movimiento.

Cook, en seis años con los Vikings, llegó al tercer lugar de los líderes corredores de la franquicia con 5.993 yardas. Es el quinto en acarreos (1.282) y cuarto en touchdowns terrestres (47).

El veterano running back tenía programado descontar más de 14,1 millones de dólares del tope salarial de Minnesota, lo que habría representado la tercera cifra más alta para un corredor en la liga, detrás de Derrick Henry y Nick Chubb. Al dejarlo libre el equipo recorta 9 millones de los cargos de tope salarial esta temporada.

Los Vikings siguen enganchados por más de 5.1 millones de dinero muerto por el restante del bono por firma prorrateado de la extensión de contrato que firmó Cook previo a la temporada 2020, de acuerdo con datos compilados por Over The Cap.

Cook, quien cumplirá 28 años en agosto, ha sido seleccionado al Pro Bowl cuatro años consecutivos. En 2022 fue titular en los 18 partidos, incluidos los playoffs, por primera vez como jugador profesional y en una fuente de orgullo personal después de que lesiones en la rodilla, el tendón de la corva y el hombro lo privaran de conseguirlo en sus primeras cinco temporadas.

El corredor no ha estado presente en las actividades voluntarias de la temporada baja del equipo. Su futuro con el equipo había estado incierto desde que los Vikings recontrataron a su suplente, Alexander Mattison, con un contrato por dos años y 7 millones de dólares, demasiado para un jugador de segundo equipo.

AP