SAN DIEGO (AP) — El relevista dominicano Wandy Peralta, quien se había declarado agente libre, llegó a un acuerdo por cuatro años y 16,5 millones de dólares con los Padres de San Diego, dijo el miércoles una persona enterada de la negociación.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, dado que el convenio depende de un examen médico y no se ha oficializado.

El contrato incluye cláusulas de rescisión después de cada una de las primeras tres temporadas.

Peralta, zurdo de 32 años, pasó las tres campañas anteriores con los Yanquis de Nueva York. Tuvo una foja de 4-2 con cuatro salvamentos y una efectividad de 2,83 a lo largo de 63 apariciones en 2023.

En 54 innings, totalizó 51 ponches y 30 boletos.

Aunque siguen presentando huecos en varias posiciones de cara a la pretemporada, unos Padres más ahorrativos tienen al menos un bullpen bien abastecido. Han contratado al derecho surcoreano Woo-Suk Go y al japonés Yuki Matsui, y han retenido a varios integrantes, incluido el venezolano Robert Suárez, quien sería el taponero, después de que Josh Hader se marchó como agente libre y firmó con Houston.

San Diego está reduciendo los salarios tras fracasar el año pasado y perderse los playoffs a pesar de contar con la tercera nómina más elevada de las mayores —258 millones de dólares al día en que se inauguró la temporada.

Los Padres tienen sólo dos jardineros en su plantel de jugadores en activo, y necesitan apuntalar su rotación, que cuenta con Yu Darvish, Joe Musgrove y Michael King.

King fue uno de los cinco jugadores que llegaron de los Yanquis en el canje colosal que envió al toletero dominicano Juan Soto y al jardinero Trent Grisham a Nueva York, a comienzos de diciembre.