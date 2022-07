Fuente AP: Wayne Rooney accede a entrenar a DC United de MLS

Wayne Rooney ha aceptado entrenar al D.C. United en la Major League Soccer, seg√ļn dijo el domingo una persona informada del fichaje.

La persona habl√≥ con The Associated Press bajo condici√≥n de anonimato porque el acuerdo a√ļn no se hab√≠a hecho p√ļblico.

El veterano astro del f√ļtbol ingl√©s jug√≥ para el club de la MLS en 2018 y 2019. Una vez se completen los tr√°mites de la visa, Rooney sustituir√° al t√©cnico interino Chad Ashton, que reemplaz√≥ al argentino Hern√°n Losada esta temporada.

El D.C. United está empatado con Chicago en menos puntos de la liga de 28 equipos, con un registro de cinco victorias, 10 derrotas y dos empates. El viernes perdió 7-0 ante el Union de Philadelphia, lo que igualó el récord de la MLS de mayor margen de derrota.

Rooney, de 36 a√Īos, fue una estrella del Manchester United en la Premier League inglesa entre 2004 y 2017, y es el mayor anotador de la historia de la selecci√≥n inglesa.

El futbolista renunció como manager del club inglés Derby el mes pasado tras 18 meses en el cargo. El Washington Post informó en primer lugar de su regreso al D.C. United.