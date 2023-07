Fuente AP: Young pacta con Panthers por 4 años y 38 millones totalmente garantizados

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los Panthers de Carolina y la primera selección global del draft, el quarterback Bryce Young, firmaron un contrato de cuatro años, anunció el equipo el viernes.

Una persona con conocimiento de la situación le dijo a The Associated Press que el acuerdo totalmente garantizado tiene un valor de 37,9 millones de dólares. La persona habló con la AP en condición de anonimato debido a que no tenía permiso de revelar los términos.

El contrato llega justo cuatro días antes de que los Panthers deban presentarse en el campamento de entrenamiento en Spartanburg, Carolina del Sur. Todas las selecciones de draft de Carolina están ahora bajo contrato de cara al campamento.

Los Panthers intercambiaron posiciones con los Bears de Chicago para subir del noveno lugar al primero y obtener a Young, dándoles una potencial solución a largo plazo en la posición de quarterback, con la que han tenido numerosos problemas en lograr estabilidad durante años.

Young, de 1,78 metros de estatura y poco más de 92 kilogramos, ganó el Trofeo Heisman en 2021 con Alabama, donde fue dos años el titular. Terminó su carrera en segunda posición en la historia con 8.356 yardas por pase y 80 touchdowns.

Se apoderó de las repeticiones con el primer equipo durante las actividades organizadas y se perfila para ser el titular en la semana 1 de la temporada regular.

AP