Fuente: Dodgers firman por un año al zurdo Andrew Heaney

CARLSBAD, California, EE.UU. (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles llegaron a un acuerdo por un año y 8,5 millones de dólares con el agente libre Andrew Heaney, de acuerdo con una persona con conocimiento del contrato.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes debido a que el acuerdo no había sido anunciado.

El zurdo de 30 años estuvo una parte de la temporada 2021 con los Angelinos de Los Ángeles y otra con los Yanquis de Nueva York, para una foja de 8-9 con una efectividad de 5.83. Los Angelinos lo enviaron el 30 de julio a Nueva York a cambio de dos jugadores de las menores. Tras el canje tuvo foja de 2-2 con efectividad de 7.32 en 12 juegos, incluidos cinco como abridor.

Los números secundarios de Heaney fueron mejores que su efectividad, con 150 ponches y 41 bases por bola en 129 entradas dos tercios, lo que llevó a muchos a especular que podría mejorar en 2022.

Heaney está familiarizado con el sur de California tras lanzar para los Angelinos de 2015 a 2021. Pasó un breve periodo con los Dodgers antes de eso; Los Ángeles lo adquirieron de Miami el 11 de diciembre de 2014, junto a Kiké Hernández y Austin Barnes, y lo enviaron ese mismo día a Anaheim por Howie Kendrick.

Heaney rechazó una asignación en las menores por parte de los Yanquis el 7 de octubre y se convirtió en agente libre. La temporada pasada ganó 6,75 millones de dólares.