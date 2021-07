Fuente: Fury tiene COVID-19; se pospone 3ra pelea con Wilder

LAS VEGAS (AP) — El campeón mundial de peso completo Tyson Fury dio positivo en COVID-19, por lo que su tercera pelea contra Deontay Wilder queda postergada, probablemente hasta el otoño, señaló una fuente enterada de la decisión.

La fuente habló con The Associated Press el jueves a condición de no ser identificada debido a que los promotores de la trilogía lucrativa continúan negociando la nueva fecha para el combate más anticipado del verano en la máxima división.

Fury (30-0-1, 21 KOs) y Wilder (42-1-1, 41 KOs) iban a pelear el 24 de julio en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en un combate que cerraría su serie de enfrentamientos.

Fury, el campeón británico considerado actualmente el mejor libra por libra de su categoría, dio positivo en coronavirus junto con varios miembros de su séquito. De antemano estaba en Estados Unidos para completar sus preparativos para la pelea, pero ahora probablemente regresará a su país.

El calendario boxístico está apretado en agosto y septiembre, por lo que lo más probable es que el combate ocurra en octubre.

Fury y Wilder empataron en un emocionante combate en Los Ángeles en diciembre de 2018. Si bien Fury superó mayormente en boxeo al retador estadounidense, Wilder derribó en un par de ocasiones a Fury para dividirse las tarjetas.

Fury luego propinó una paliza a Wilder en su revancha en Las Vegas en febrero de 2020, derribando dos veces a Wilder y finalmente obligando a la esquina del estadounidense a detener la pelea.

Wilder ejerció la cláusula de revancha pese a la clara victoria de Fury y luego que un juez de arbitraje falló a favor de Wilder, el británico aceptó con resignación el enfrentamiento en lugar de un choque muy esperado con el también campeón y compatriota Anthony Joshua.

Si bien fue él quien exigió la tercera pelea, Wilder ha estado actuando de manera errática en los meses previos a la función. Además de cambiar de entrenadores, Wilder ha hecho una variedad de acusaciones extrañas prácticamente sobre todos los involucrados en la primera derrota de su carrera; sin embargo, cuando los promotores sostuvieron una conferencia de prensa sobre el combate que completa la trilogía en Los Ángeles el mes pasado, Wilder de manera inexplicable se negó a hablar al respecto.

AP