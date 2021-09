Fuente: Integrantes de los Saints dan positivo por COVID

Seis integrantes no identificados del cuerpo técnico de los Saints de Nueva Orleáns, además de un jugador y un nutricionista, dieron positivo por COVID-19, informaron dos personas que tienen conocimiento de la situación.

Las personas hablaron con The Associated Press el martes bajo la condición de anonimato debido a que tanto el equipo como la NFL no se han pronunciado públicamente sobre la situación. No se anticipa que se identifique los nombres de aquellos que dieron positivo en el corto plazo debido a la legislación federal de privacidad médica.

Las personas añadieron que todo el personal técnico de los Saints están vacunados.

No quedó claro de momento cuánto tiempo los que dieron positivo tendrán que permanecer aislados del equipo antes de poder reintegrarse a los entrenamientos y reuniones presenciales.

Por el momento, el equipo tendrá que operar bajo los protocolos reforzados de mitigación de la NFL. Tendrán que portar máscaras de manera obligatoria dentro de las instalaciones, pruebas diarias, ninguna reunión en persona y las comidas sólo para llevar.

Los positivos fueron detectados poco después de que Nueva Orleáns venció 38-3 a Green Bay el domingo en Jacksonville, Florida. El juego fue traslado del Superdome debido a los daños causados por el paso del huracán Ida en el sureste de Luisiana.

Los Saints han pasado las últimas dos semanas entrenando en el área de Dallas y seguirán entrenando en el complejo de la universidad TCU la próxima semana antes de viajar a Carolina para el juego de la segunda semana el domingo. El encuentro se mantiene en el calendario.