Fuente reivindica la Liga de Naciones: "Muy prestigiosa y muy difícil"

El seleccionador de España, Luis De la Fuente, defendió a la Liga de Naciones de la UEFA ante cualquier consideración de que se trata de un torneo menor y destacó la importancia que supone ganarla, como ya hizo su equipo en la anterior edición, en junio de 2023.

“Es una competición muy prestigiosa y muy difícil de ganar. Hacen falta diez partidos para ganarla y están los dieciséis mejores equipos de Europa. Si alguien no se ha dado cuenta de la dificultad, está bien recordárselo”, dijo De la Fuente este miércoles en una conferencia de prensa en Stuttgart, donde el jueves se mide en semifinales de este torneo con Francia.

“Que te señalen como favorito es que eres candidato. Pero el favoritismo en esto es difícil. Estos partidos se deciden por detalles porque hay tantísima igualdad que puede ganar cualquiera en este tipo de partidos”, insistió.

- Regreso a Alemania -

Aterrizar en Stuttgart este miércoles trajo inevitablemente buenos recuerdos al equipo español, que conquistó la Eurocopa el año pasado en Alemania.

“Los recuerdos son fantásticos, la experiencia de 45 días aquí en Alemania fue maravillosa. Salimos campeones y sentimos el respeto del aficionado alemán”, admitió el técnico riojano.

“Estamos contentos de jugar esta competición tan importante. Estamos en la terna de cuatro candidatos a ganarla. Nos ilusiona que se asuma con normalidad el poder futbolístico de la selección española”, se ilusionó.

- Cuidando a Yamal -

Como de costumbre, De la Fuente se mostró protector con Lamine Yamal, al que alabó una vez más pero subrayando la cautela que hay que tener por su corta edad (17 años).

“Lamine tiene una trayectoria que a futuro va a ser impresionante. Nuestra responsabilidad pasa por cuidar todos los pequeños detalles. No solo soy un enamorado del fútbol de Lamine, le auguro un futuro esplendoroso. Si sigue en esta progresión va a ser una leyenda del fútbol, de esos cuatro o cinco futbolistas históricos”, aseveró.

“Es muy maduro, con una inteligencia superior, es buena persona. Salvo que tenga una lesión, que Dios no lo quiera, lo tiene todo. Estaremos siempre apoyándole para que así sea”, apuntó.

- Balón de Oro, para un español -

¿Pero ve a Lamine Yamal como favorito para llevarse el Balón de Oro este año? De la Fuente no quiso mojarse en exceso, pero apostó por cualquier jugador español que esté con opciones.

“Si me dices Lamine, voto a Lamine. Pero si me dices Fabián, voto Fabián. ¿Pedri? Voto a Pedri. Elijo a los españoles. Además de la capacidad futbolística se premian los títulos, pues tanto Lamine como Fabián o Pedri pueden ser candidatos.

Mi voto será para Lamine, Fabián, Pedri o cualquier jugador español que esté nominado", señaló. No importan las bajas Sobre las importantes bajas de Francia en defensa (Jules Koundé, William Sadiba, Dayot Upamecano), De la Fuente relativizó esa circunstancia. "Francia tiene una relación de futbolistas espectacular. Tiene para hacer tres o cuatro alineaciones titulares mi admirado Deschamps. Nosotros también tenemos bajas, pero son circunstancias del fútbol. Las selecciones tenemos la posibilidad de seleccionar otros muy buenos jugadores, que hacen méritos y se merecen una oportunidad", señaló. "No es momento de pensar quién está o quién no está. Yo estoy contento, en mi caso, con los que están (...) Todos los jugadores que están aquí están en perfectas condiciones, han entrenado muy bien y todos están perfectos para el partido de mañana", avanzó. dr/iga