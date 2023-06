Fuentes AP: Pistons llegan a acuerdo con exentrenador de Suns, Monty Williams

DETROIT (AP) — Los Pistons de Detroit han llegado a un acuerdo para hacerse de los servicios de Monty Williams, recientemente destituido como entrenador de los Suns de Phoenix, dijeron el miércoles dos personas cercanas a la situación.

Una de las personas, quienes hablaron a condición de anonimato porque el acuerdo no se ha anunciado oficialmente, dijo a The Associated Press que Williams llegó a un acuerdo por seis años.

Phoenix despidió a Williams hace poco más de dos semanas, un par de años después de llegar a las Finales de la NBA y a un año de haber recibido el premio al Entrenador del Año.

Williams, de 51 años, ganó el 63% de sus partidos en cuatro temporadas regulares con los Suns. Sin embargo, Phoenix fue eliminado en las semifinales de la Conferencia Oeste en dos años consecutivos, tras caer ante Milwaukee en las Finales de la NBA en 2021.

Los Pistons estarían encantados por llegar a instancias semejantes bajo las órdenes de Williams.

Detroit ganó 17 partidos, la menor cantidad de la NBA, durante la campaña anterior. El entrenador Dwane Casey renunció con un año restante en su contrato, para asumir un puesto en la gerencia.

Además, el equipo no tuvo buena suerte en la lotería del draft. Se quedó con la quinta selección colegial por segundo año consecutivo y se perdió la oportunidad de reclutar al codiciado Victor Wembanyama.

Detroit, tres veces campeón de la NBA, ha conseguido sólo dos boletos de playoffs en los últimos 14 años.

Jaden Ivey y Jalen Duren, la quinta y 13ra selección general en el verano pasado, aportan esperanza para el futuro por la forma en que jugaron la campaña más reciente. Cade Cunningham, primera selección general de 2021, vio malograda su segunda temporada por una cirugía en una espinilla, luego de disputar tan sólo 12 partidos.

