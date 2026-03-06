Fuentes AP: rusia dio información a Irán que puede ayudar a Teherán a atacar fuerzas de US$

WASHINGTON (AP) — Rusia ha proporcionado a Irán información que podría ayudar a Teherán a atacar buques de guerra estadounidenses, aeronaves y otros activos en la región, según dos funcionarios familiarizados con la inteligencia de Estados Unidos sobre el asunto.

Las personas, que no estaban autorizadas a comentar públicamente sobre el tema delicado y hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron que la inteligencia de Estados Unidos no ha descubierto que Rusia esté indicando a Irán qué hacer con la información.

Aun así, es la primera señal de que Moscú ha buscado involucrarse en la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán hace una semana. Rusia forma parte del reducido grupo de países que mantiene relaciones amistosas con Teherán, que ha enfrentado años de aislamiento por su programa nuclear y su apoyo a grupos aliados que han causado estragos en Oriente Medio, incluidos el grupo político-paramilitar Hezbollah, Hamás y los hutíes.

La Casa Blanca restó importancia a los reportes de que Rusia estaba compartiendo inteligencia con Irán sobre objetivos de Estados Unidos en la región. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el viernes que “claramente no está marcando ninguna diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán porque los estamos diezmando por completo”.

Leavitt se negó a decir si Trump había hablado con el presidente ruso Vladímir Putin sobre el supuesto intercambio de inteligencia o si creía que Rusia debería enfrentar repercusiones, y señaló que dejará que sea el mismo Trump quien aborde el tema.

Al ser consultado sobre si Rusia irá más allá del apoyo político y ofrecerá asistencia militar a Irán, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que no ha habido ninguna solicitud de ese tipo por parte de Teherán.

“Estamos en diálogo con la parte iraní, con representantes del liderazgo iraní, y sin duda continuaremos este diálogo”, manifestó el viernes.

Ante la insistencia sobre si Moscú ha proporcionado alguna asistencia militar o de inteligencia a Teherán desde el inicio de la guerra con Irán, evitó hacer comentarios.

Rusia estrechó su relación con Irán al tiempo que buscaba urgentemente misiles y drones para utilizar en su guerra de cuatro años en Ucrania.

El gobierno del entonces presidente estadounidense Joe Biden desclasificó conclusiones de inteligencia que mostraban que Irán suministra a Moscú drones de ataque y ha ayudado al Kremlin a construir una fábrica de drones.

El anterior gobierno de Estados Unidos también acusó a Irán de transferir misiles balísticos de corto alcance a Rusia para su guerra en Ucrania.

The Washington Post fue el primer medio en reportar los detalles sobre la inteligencia de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si la revelación había sacudido la confianza de Trump en la capacidad de Putin para concretar algún acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, Leavitt respondió: “Creo que el presidente dirá que la paz sigue siendo un objetivo alcanzable con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Los periodistas de The Associated Press Vladimir Isachenkov en Moscú y Michelle L. Price en Washington contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.