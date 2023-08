Stephen Strasburg, lanzador de los Nacionales de Washington, ha decidido retirarse, con lo que pondrá fin a una carrera que comenzó como primer seleccionado del draft, incluyó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2019 y se descarriló por las lesiones, dijo una persona enterada de la situación.

La persona habló el jueves con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque Strasburg no ha comentado públicamente sus planes. De acuerdo con la fuente, el pitcher tiene previsto realizar una conferencia de prensa el mes próximo, antes de un juego en el Nationals Park.

El diario The Washington Post fue el primer medio en informar sobre la decisión.

Strasburg, quien cumplió 35 años el mes pasado, ha visto truncada su carrera por las lesiones, luego de conducir a los Nacionales al primer título en la historia de la franquicia, hace cuatro años. Se sometió a una cirugía por el síndrome de la caja torácica, un desorden del sistema nervioso y circulatorio, que involucró el retiro de una costilla y de dos músculos del cuello.

El diestro no ha lanzado desde el 9 de junio de 2022. Aquélla fue su última apertura de dicha campaña y duró cuatro innings y dos tercios, antes de que el pitcher volviera a la lista de los lesionados.

Strasburg ha hecho sólo 528 lanzamientos en las mayores desde diciembre de 2019, cuando firmó un contrato por siete años y 245 millones de dólares. No se presentó en los entrenamientos de pretemporada de este año, tras experimentar una recaída.

El lanzador, cuya recta solía rebasar las 100 mph, llegó a ser considerado el mayor talento de su generación. Fue reclutado en el primer turno del draft de 2009 y se convirtió en uno de los rostros emblemáticos de la franquicia de Washington incluso antes de su esperado debut en 2010.

Ponchó a 14 bateadores de los Piratas de Pittsburgh. Permitió dos carreras y cuatro imparables, sin dar boletos, para ganar un juego memorable.