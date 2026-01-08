Fuera de forma, Toluca arranca la campaña por el tricampeonato en México

Con la resaca viva y las piernas todavía adoloridas por haber conquistado cuatro títulos el año pasado, el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed arrancará la campaña para ganar el torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, que iniciará el viernes.

El Turco Mohamed, de 55 años, advirtió que su equipo probablemente dará ventajas en su estreno en la competición, el sábado en la casa del Monterrey, en la que sus Diablos Rojos buscarán el tricampeonato liguero.

"Vamos a tener que regalar dos o tres fechas para que no se lesionen los jugadores", avisó el argentino, en referencia al alto número de partidos disputados (48) para empotrar cuatro nuevos trofeos en su vitrina.

En su primer año al mando de los Diablos Rojos, Mohamed le dio lustre a la historia del club escarlata, que no salía campeón de la liga desde 2010.

Bajo su mando, ganaron dos Ligas (Clausura y Apertura, con lideratos incluidos en las fases regulares), el trofeo de Campeón de Campeones y la Campeones Cup, el torneo que enfrenta a los monarcas de México y la MLS.

El Clausura, que comenzará el viernes con los duelos Mazatlán-Juárez y Tijuana-América, tendrá modificaciones en su formato habitual para adaptar el calendario a la realización del Mundial.

México organiza la máxima cita del balompié junto a Estados Unidos y Canadá, un evento que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio.

- Los problemas del Turco -

Sin hacer pretemporada, los Diablos Rojos volvieron a los entrenamientos el 3 de enero, solo 20 días después de ganar el Apertura en una final maratónica ante Tigres.

El duelo por el título, el más largo en la historia de las liguillas mexicanas, requirió de 210 minutos de juego y una agónica tanda de penales de 12 tiros por bando.

El desgaste físico, sin embargo, no es el único problema que puede enfrentar Mohamed, pues no podrá contar con los seleccionados mexicanos en caso de llegar a las finales.

Los cuadros de la Liga MX deberán ceder, a más tardar el 30 de abril, a todos los jugadores que Javier Aguirre convoque para la Copa del Mundo.

El lateral Jesús Gallardo y el extremo Alexis Vega, figuras toluqueñas, han sido habituales en el proceso del Vasco en el Tri.

Además, el bicampeón es uno de los seis clubes mexicanos que disputarán la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, junto con América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y Pumas.

A pesar de los desafíos, Mohamed intenta mostrar su mejor cara: "aquí estoy muy feliz, me han dado todo lo que quiero. Los jugadores me respetan, los respeto".

- Revanchas, debuts y retornos -

Por cuenta del Mundial, el primero de 48 equipos, la fase regular del torneo terminará el 26 de abril. No habrá repechajes.

Los play in, instaurados desde el Apertura 2023, fueron desactivados para no extender el certamen en un año de calendario apretado.

Sin esa instancia, los ocho mejores equipos de la clasificación de la fase regular jugarán directamente los cuartos de final. Los choques por la corona se celebrarán en mayo.

Por poderío económico, planteles ostentosos y jerarquía histórica, el América del entrenador brasileño André Jardine, así como el Cruz Azul y los Tigres de los técnicos argentinos Nicolás Larcamón y Guido Pizarro, respectivamente, pretenden sepultar la hegemonía del Toluca.

Dos equipos buscarán revancha tras ser eliminados en la liguilla anterior: el Guadalajara del timonel argentino Gabriel Milito, quien levantó sus bonos en el Apertura 2025, y el Monterrey del orientador español Domènec Torrent, quien ya tiene el crédito disminuido y perdió al defensor ibérico Sergio Ramos.

Mientras que otro par de modestas formaciones preparan un intento de rebelión: Juárez y Querétaro, que fichó al entrenador chileno Esteban González, artífice del flamante primer título liguero de Coquimbo Unido en Chile.

"La inteligencia táctica va a ser la clave para competir en todos los partidos", dijo González antes de su debut, el domingo, en casa de los Pumas.

El Juárez, por su parte, repatrió al entrenador portugués Pedro Caixinha, quien tras dirigir en Argentina y Brasil volvió a México, donde ya ganó títulos con Santos y Cruz Azul.

"El primer pensamiento que queremos generar en cada rival es que van a enfrentar a un equipo muy competitivo, intenso y agresivo", dijo Caixinha, tras heredar a unos Bravos que en 2025 causaron sensación con el entrenador uruguayo Martín Varini, ahora en Necaxa.