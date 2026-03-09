Fuerte sismo sacude el sur de Guatemala, sin provocar víctimas

Un fuerte sismo de magnitud 5,3 sacudió la noche de este domingo la región sur de Guatemala sin que se reportaran víctimas ni daños, según la protección civil y el instituto de sismología local.

El temblor ocurrió a las 20:52 locales (02:52 GMT del lunes) y tuvo su epicentro en las costas del océano Pacífico, en el departamento de Suchitepéquez, unos 250 km al sur de la ciudad de Guatemala, precisó el instituto de sismología.

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 95,63 km. Hubo otros dos movimientos de magnitud similar en la zona.

Las autoridades de protección civil por el momento no reportaron víctimas ni daños en infraestructuras, aunque provocó temor entre pobladores.

Centroamérica suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como por fallas geológicas locales que generan movimientos en su mayoría imperceptibles.