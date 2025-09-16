Fuertes bombardeos sobre Ciudad de Gaza tras visita de Rubio a Jerusalén, según testigos
Israel bombardeó intensamente Ciudad de Gaza la madrugada del martes, informaron varios testigos a l
Israel bombardeó intensamente Ciudad de Gaza la madrugada del martes, informaron varios testigos a la AFP, un día después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldara durante una visita a Jerusalén la ofensiva israelí en el devastado territorio palestino.
"Hay un bombardeo intenso e implacable sobre Ciudad de Gaza, y el peligro sigue aumentando", contó a la AFP el testigo Ahmed Ghazal, al añadir que varias viviendas fueron destruidas y que residentes estaban atrapados bajo los escombros.
El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal, dijo a la AFP que "los bombardeos continúan siendo intensos en toda Ciudad de Gaza y el número de muertos y heridos sigue aumentando".
