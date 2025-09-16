LA NACION

Fuertes bombardeos sobre Ciudad de Gaza tras visita de Rubio a Jerusalén, según testigos

Israel bombardeó intensamente Ciudad de Gaza la madrugada del martes, informaron varios testigos a l

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fuertes bombardeos sobre Ciudad de Gaza tras visita de Rubio a Jerusalén, según testigos
Fuertes bombardeos sobre Ciudad de Gaza tras visita de Rubio a Jerusalén, según testigos

Israel bombardeó intensamente Ciudad de Gaza la madrugada del martes, informaron varios testigos a la AFP, un día después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldara durante una visita a Jerusalén la ofensiva israelí en el devastado territorio palestino.

"Hay un bombardeo intenso e implacable sobre Ciudad de Gaza, y el peligro sigue aumentando", contó a la AFP el testigo Ahmed Ghazal, al añadir que varias viviendas fueron destruidas y que residentes estaban atrapados bajo los escombros.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal, dijo a la AFP que "los bombardeos continúan siendo intensos en toda Ciudad de Gaza y el número de muertos y heridos sigue aumentando".

bur-mjw/rsc/arm/cjc

LA NACION
Más leídas
  1. Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
    1

    Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery

  2. La clave para entender las causas del Parkinson podría estar en el medioambiente
    2

    La clave para entender las causas del Parkinson podría estar en el medioambiente

  3. Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda
    3

    Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda

  4. El enojo de Camila, la hermana de Thiago Medina, con Georgina Barbarossa
    4

    El enojo de Camila, la hermana de Thiago Medina, con Georgina Barbarossa: “No es momento de preguntar eso”

Cargando banners ...