Fuertes bombardeos sobre Ciudad de Gaza tras visita de Rubio a Jerusalén, según testigos

Israel bombardeó intensamente Ciudad de Gaza la madrugada del martes, informaron varios testigos a la AFP, un día después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldara durante una visita a Jerusalén la ofensiva israelí en el devastado territorio palestino.

"Hay un bombardeo intenso e implacable sobre Ciudad de Gaza, y el peligro sigue aumentando", contó a la AFP el testigo Ahmed Ghazal, al añadir que varias viviendas fueron destruidas y que residentes estaban atrapados bajo los escombros.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Bassal, dijo a la AFP que "los bombardeos continúan siendo intensos en toda Ciudad de Gaza y el número de muertos y heridos sigue aumentando".

