Fuertes caídas del oro y la plata tras los récords de esta semana

Las cotizaciones de los metales preciosos continuaron bajando este viernes, tras su fulgurante ascenso de principios de semana, con los inversores tranquilos respecto a la independencia de la Fed tras la información publicada en prensa sobre el posible candidato a presidir la institución.

Tras registrar pérdidas de más del 8%, la onza de oro caía 6,54% hacia las 09H55 GMT, situándose en US$5.023,60.

La plata, que se había llegado a desplomar 17,6%, retrocedía 14,95% a la misma hora, cuando la onza cotizaba a US$98,4170.

En general, "los inversores buscan sacar beneficios", explicó Aarin Chiekrie, analista en Hargreaves Lansdown.

La víspera, tanto el oro como la plata habían registrado pronunciadas caídas, en contraste con sus récords respectivos de US$5.595,47 y US$121,6540 la onza ante un repunte de la incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo.

Este viernes, el presidente estadounidense Donald Trump debería anunciar el nombre de su candidato para dirigir la Reserva Federal (Fed). Según varios medios financieros, incluido Bloomberg, podría nombrar a Kevin Warsh, exgobernador del banco central estadounidense.

"Esta decisión confirma que ni Kevin Hassett ni Rick Rieder" se perfilan como candidatos, apuntó Derek Halpenny, de MUFG. A ambos, los mercados los ven como "inexperimentados, demasiado próximos al presidente Trump y, por ello, susceptibles de ser influenciados" por él.

El republicano buscaba colocar a esos candidatos tras haber redoblado la presión sobre la institución monetaria, y en especial sobre su presidente Jerome Powell, para que recortara las tasas.

Según Halpenny, Kevin Warsh es "un partidario convencido de bajar las tasas" pero también "un ferviente defensor de la independencia de la Fed" por lo que "los temores de que la independencia [de la institución] se erosione deberían desaparecer".