Fuertes explosiones en la capital de Ucrania por ataque ruso con misiles
Una serie de fuertes explosiones se escucharon en Kiev durante la noche del jueves, indicaron...
- 1 minuto de lectura'
Una serie de fuertes explosiones se escucharon en Kiev durante la noche del jueves, indicaron periodistas de la AFP, mientras las autoridades advertían de un "masivo" ataque ruso con misiles balísticos contra la capital de Ucrania.
Las detonaciones iluminaron el cielo nocturno y dejaron tras de sí una columna de humo, según un reportero que vio cómo un proyectil era derribado y oyó un sonido que indicaba la presencia de drones.
Las autoridades locales informaron de daños en al menos tres barrios de Kiev, que, según el alcalde Vitali Klitschko, fue objeto de un "ataque masivo" con al menos cuatro heridos.
El jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkatchenko, mencionó en Telegram un "ataque balístico ruso" que provocó, entre otras cosas, un incendio en una guardería y un edificio residencial.
La AFP vio a un centenar de habitantes refugiarse en el metro mientras seguían los acontecimientos en Telegram. Varios se resguardaron con sacos de dormir.
A la 01:00 GMT estaba en vigor una alerta aérea en todo el territorio ucraniano.
Fuera de la capital, la compañía ferroviaria ucraniana informó también sobre un "ataque masivo" ruso que provocó cortes de electricidad en una región del centro del país y retrasos.
Los ataques en Ucrania y Rusia han continuado en los últimos días a pesar de la intensa actividad diplomática para intentar poner fin al conflicto desencadenado en 2022 por la invasión rusa.
Tras las reuniones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus homólogos ruso y ucraniano, Moscú y Kiev se culpan mutuamente del estancamiento.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
“Inmediato cumplimiento”: la Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria
- 2
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 3
Descubren en la Patagonia austral una nueva especie de cocodrilo carnívoro de 70 millones de años
- 4
Tras la agresión en Lomas de Zamora, Milei se fue a Olivos y LLA no hará cambios en la campaña