Fuertes explosiones se escuchan en el centro de Kiev
Fuertes explosiones se escucharon en Kiev la noche del viernes, reportaron periodistas de la AFP y el alcalde de...
Fuertes explosiones se escucharon en Kiev la noche del viernes, reportaron periodistas de la AFP y el alcalde de la capital de Ucrania.
"Explosiones en la capital. Las fuerzas de defensa aérea están operando", escribió en Telegram el alcalde Vitali Klitschko, quien llamó a la población a buscar refugio.
"El ataque enemigo en Kiev continúa", agregó.
Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, dijo que un edificio residencial y algunos autos acabaron dañados.
Un menor resultó herido en el ataque, según informes preliminares que ofreció Tkachenko.
"Drones enemigos están sobre la ciudad, con la defensa aérea respondiendo. Hay múltiples objetivos en las afueras de la capital", escribió en Telegram.
A principios de esta semana, poderosas explosiones sacudieron Kiev durante la noche mientras drones y misiles rusos caían sobre la capital, lo que provocó incendios en edificios residenciales.
Autoridades de la ciudad dijeron que siete personas murieron.
