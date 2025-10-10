Fuertes lluvias causan dos muertos en México

Las fuertes lluvias que se registraron el jueves en México provocaron dos muertos, además de viviendas inundadas, derrumbes y ríos desbordados en varias partes del país, informó este viernes el gobierno mexicano.

Autoridades de Protección Civil señalaron en conferencia de prensa que el jueves llovió en 31 de 32 estados de México, con las mayores afectaciones en el estado de Veracruz (este), Querétaro e Hidalgo (centro) y San Luis Potosí (centronorte).

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, dijo en su habitual rueda de prensa que un menor murió en Querétaro, aparentemente arrastrado por la corriente, y que un policía falleció en Veracruz mientras trataba de rescatar a algunas personas atrapadas por una inundación.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, dijo que hay 38 municipios afectados en Veracruz, en donde se han activado también refugios temporales, mientras que el ejército y la marina han desplegado planes de ayuda a la población.

Las autoridades también desplegaron planes de contingencia por la tormenta tropical Raymond, que provoca fuertes lluvias en su recorrido por el Pacífico en paralelo a las costas mexicanas.

Velázquez dijo que también hay afectaciones por la tormenta en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, todos con costa en el Pacífico.

Raymond se ubica a 655 km al sur de la península de Baja California, en el noroeste de México, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h.

Se espera que el sábado o domingo entre como depresión tropical al estado de Baja California Sur.

