Fuertes lluvias dejan al menos 16 muertos en Indonesia

Al menos 16 personas murieron y tres desaparecieron por inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales en Indonesia, anunciaron las autoridades este martes.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres informó en un comunicado que las lluvias sacaron de su cauce el lunes a un río en la isla indonesia de Siau. La crecida, añadió, inundó cuatro localidades y dejó 16 muertos.

Otras tres personas permanecen desaparecidas y los equipos de rescate las están buscando, detalló el portavoz de la agencia, Abdul Muhari.

"La riada fue provocada por lluvias de gran intensidad que cayeron sobre la zona desde la madrugada, causando un aumento súbito del caudal del río", afirmó Abdul.

El portavoz agregó que 22 personas resultaron heridas y casi 700 se vieron desplazadas.

Imágenes compartidas por la agencia de búsqueda y rescate mostraron grandes rocas y árboles arrastrados por la crecida.

La inundación cortó el acceso a algunas carreteras y dañó decenas de viviendas, así como edificios públicos e infraestructuras, según el portavoz.

Las inundaciones son comunes en Indonesia durante la temporada de lluvias, entre octubre y marzo.