Fuertes lluvias e inundaciones dejan casi 200 muertos en Pakistán

ISLAMABAD, 15 ago (Reuters) - Cerca de 200 personas murieron a causa de las lluvias torrenciales caídas en las últimas 24 horas en el noroeste de Pakistán, donde también se estrelló un helicóptero de rescate por el mal tiempo, según informaron el viernes las autoridades locales.

Las inundaciones repentinas, los rayos y los derrumbes de edificios en medio de las fuertes lluvias causaron víctimas mortales en las colinas y montañas de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, indicaron.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, un organismo gubernamental, cifró el número de muertos en 194 a última hora del viernes.

La zona más afectada fue Buner, donde las inundaciones y las lluvias torrenciales causaron 100 muertos, según declaró a Reuters el secretario jefe provincial, Shahab Ali Shah.

Un helicóptero que transportaba suministros de socorro a los afectados por las inundaciones en Bajaur, cerca de la frontera afgana, se estrelló debido al mal tiempo, causando la muerte de los cinco miembros de la tripulación.

En el distrito de Swat, más de 2000 personas fueron trasladadas a terrenos más seguros tras la crecida de ríos y arroyos, según informaron funcionarios de rescate.

El primer ministro, Shahbaz Sharif, presidió una reunión de emergencia para examinar la situación, según un comunicado de su oficina.

Cientos de personas han perdido la vida en las últimas semanas debido a que Pakistán ha sufrido más lluvias de lo habitual durante la actual temporada de monzones, que han arrasado carreteras y edificios.

