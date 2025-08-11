Fuertes lluvias en el sur de Japón provocan inundaciones y deslizamientos; hay varios desaparecidos

TOKIO (AP) — Lluvias torrenciales en la isla principal del sur de Japón, Kyushu, causaron inundaciones y deslizamientos de tierra, dejando varios heridos y afectando los viajes durante una semana feriada para el budismo. Se reportó la desaparición de varias personas.

Las intensas precipitaciones que comenzaron a finales de la semana pasada provocaron la desaparición de una persona y que otras cuatro quedaran lesionadas en la prefectura sureña de Kagoshima. Desde entonces, el sistema de baja presión que se estancó sobre la región ha arrojado más lluvia en el norte de Kyushu.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió el lunes en la madrugada la alerta de nivel más alto en Kumamoto. La Agencia para el Manejo de Incendios y Desastres difundió avisos de evacuación a decenas de miles de personas en Kumamoto y otras seis prefecturas de la región.

Los rescatistas buscaban a varias personas.

En Kumamoto había tres desaparecidos. Una familia de tres fue alcanzada por un deslizamiento de tierra mientras se dirigía en auto a un centro de evacuación. Dos personas fueron rescatadas con vida, pero una tercera seguía desaparecida. Otras dos personas estaban desaparecidas en otras partes de la prefectura.

Se reportó la desaparición de varias personas más tras caer a ríos crecidos en Kumamoto y la cercana prefectura de Fukuoka.

Tomas de televisión mostraban agua lodosa fluyendo, arrastrando árboles y ramas rotas, y a residentes caminando en agua que les llegaba hasta las rodillas.

El primer ministro Shigeru Ishiba indicó que su gobierno estaba apoyando las operaciones de búsqueda y rescate de los desaparecidos, y ayudando a otras personas en las áreas afectadas. Instó a los residentes "a actuar con máxima precaución", animándolos a "por favor dar prioridad a las acciones para salvar sus vidas".

Las fuertes lluvias también afectaron a personas que viajaban durante la semana feriada “bon” del budismo en Japón.

Los trenes bala que conectan Kagoshima y Hakata en el norte de Kyushu, al igual que los servicios de trenes locales, fueron suspendidos el lunes por la mañana. Los servicios se reanudaron parcialmente en áreas donde la lluvia disminuyó. Aproximadamente 6000 hogares estaban sin electricidad en Kumamoto, según Kyushu Electric Power Co.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.