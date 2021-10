Fuertes lluvias golpean la cosecha de maíz de china y suscitan preocupaciones sobre la calidad

Por Dominique Patton y Hallie Gu

PEKÍN, 8 oct (Reuters) - Las fuertes lluvias en el norte de China esta semana retrasaron la cosecha de maíz, sumergieron los campos y desataron preocupaciones sobre la calidad del cereal en el segundo productor más grande del mundo, dijeron el viernes analistas y agricultores.

Se espera que China coseche uno de sus mayores volúmenes de maíz en años esta temporada, después de que la escasez de suministro el año pasado empujara los precios a niveles récord.

Pero las lluvias inusualmente intensas a principios de esta semana golpearon zonas del norte de China justo cuando debía comenzar la cosecha, lo que obstaculizó la recolección y el secado de los granos.

"En términos generales, seguirá siendo una cosecha abundante, pero la lluvia afecta el ritmo y la calidad. Con demasiada lluvia, los agricultores no pueden secar el maíz recién cosechado y esto provocará altos niveles de toxinas", dijo Rosa Wang, analista de Shanghai JC Intelligence Co Ltd.

Además de la inquietud por el clima, una grave escasez de carbón ha obligado a China a reducir el suministro de energía a la industria y podría obstaculizar el alcance del secado de cultivos a gran escala en las próximas semanas.

Las lluvias han sumergido los cultivos en las provincias de Shandong, Hebei y Shanxi, así como más al sur en Henan y en Liaoning, en el noreste.

En el condado de Qihe en Shandong, la cosecha de maíz normalmente estaría completa a estas alturas, pero no ha comenzado debido al severo anegamiento en los campos, dijo Paul Niven, un consultor con sede en China.

"Las raíces se están pudriendo en el suelo y los tallos están secos e inutilizables para el ensilaje", dijo en una publicación en las redes sociales.

Unos pocos millones de toneladas de maíz podrían ser de peor calidad como resultado de la lluvia, dijo Meng Jinhui, analista senior de Shengda Futures.

Los agricultores chinos aumentaron la siembra de maíz este año para sacar provecho de los precios récord, y los analistas esperan que la producción aumente al menos un 6% con respecto al año pasado.

Este factor había generado expectativas de una caída de las importaciones. Analistas dicen que todavía están evaluando si la lluvia provocaría pérdidas significativas de cultivos, cambiando las perspectivas para las importaciones.

La cosecha en las dos principales provincias productoras de maíz de China, Jilin y Heilongjiang, en el extremo noreste, no empezarán hasta el próximo mes. (Reporte de Dominique Patton y Hallie Gu. Editado en español por Marion Giraldo)