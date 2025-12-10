Fuertes lluvias podrían interrumpir el avance del maíz y la soja tempranos en Brasil: LSEG

SANTIAGO, 10 dic (Reuters) - Las fuertes lluvias previstas en el centro de Brasil durante las próximas dos semanas podrían interrumpir el avance temprano del maíz y la soja en la zona, informó el miércoles LSEG Research & Insights, que prevé precipitaciones superiores a los niveles normales de hasta 175 milímetros.

* Se espera un tiempo húmedo (40-175 mm por encima de lo normal) en todo Brasil, excepto en el extremo sur, donde continuarán las condiciones secas de hasta 45 mm por debajo de lo normal, mostró el pronóstico del tiempo.

* "Las fuertes lluvias pueden ser una preocupación para el progreso temprano del maíz y la soja en los cinturones de cultivo del Centro-Oeste y Sureste de Brasil", dijo LSEG Research & Insights.

* La llamada Oscilación Antártica está entrando en una fase negativa, favoreciendo los patrones de tiempo húmedo en todo Brasil, añadió.

* En Argentina, la región pampeana sufrirá episodios secos (10-70 mm por debajo de lo normal), que podrían favorecer la cosecha de trigo, pero perjudicar al maíz y la soja. (Reporte de Juana Casas; Editado por Ricardo Figueroa)