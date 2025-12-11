Fuertes vientos dejan sin energía a millones en San Pablo, con cortes de agua y suspensión de vuelos

SAO PAULO, 11 dic (Reuters) - Cerca de 1.500.000 hogares y empresas se quedaron sin electricidad el jueves después de que un ciclón extratropical arrasó el área metropolitana de Sao Paulo, derribando árboles y tendidos eléctricos e interrumpiendo los vuelos y el suministro de agua.

Las dañinas tormentas de viento también causaron grandes cortes de electricidad en 2023 y 2024, sometiendo a la empresa de servicios públicos Enel a un intenso escrutinio público.

Según Enel, rachas de hasta 98 kilómetros por hora azotaron la región durante un vendaval de 12 horas el miércoles, con efectos persistentes hasta el jueves en la ciudad de 11.500.000 habitantes y en la región metropolitana.

Alrededor de 2.000.000 de clientes de la zona se quedaron sin electricidad durante el pico de la tormenta, informó Enel en un comunicado a primera hora del jueves, en el que añadía que se había restablecido el servicio a 500.000 clientes.

El regulador eléctrico Aneel exigió a la empresa explicaciones detalladas sobre las interrupciones.

La empresa de suministro de agua Sabesp advirtió de que los cortes habían afectado a sus bombas, lo que había perjudicado a barrios de toda la zona.

"El largo tiempo sin energía para bombear agua impactó fuertemente en el sistema. El suministro se está reanudando gradualmente", dijo Sabesp.

El transporte aéreo también se vio afectado.

El operador aeroportuario Aena dijo que el aeropuerto de Congonhas de Sao Paulo, que gestiona los vuelos nacionales, estaba abierto el jueves, pero había cancelado 31 llegadas y 15 salidas, después de haber suspendido 181 vuelos el miércoles.

En el aeropuerto internacional de Guarulhos, uno de los más transitados de América Latina, se cancelaron 61 llegadas y 56 salidas desde el miércoles, informó su operador en otro comunicado, añadiendo que las operaciones volvieron a la normalidad a primera hora del jueves. (Reporte de Leticia Fucuchima en Sao Paulo y Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro. Edición en español de Javier López de Lérida)