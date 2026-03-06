Fuerza aérea israelí bombardea Beirut, aumenta el número de muertos en Líbano

Por Abdelaziz Boumzar, Steven Scheer y Alexander Cornwell

BEIRUT/JERUSALÉN, 6 mar (Reuters) - Israel bombardeó con ataques aéreos el viernes los suburbios del sur de Beirut, intensificando la guerra con Hezbolá que ha obligado a cientos de miles de libaneses a huir de sus hogares y ha causado la muerte de más de 200 personas, según cifras del Ministerio de Salud.

Israel ordenó el jueves a todos los habitantes de los densamente poblados barrios, principal bastión de Hezbolá en la capital, que abandonaran la zona antes de lanzar los ataques que iluminaron el cielo nocturno. También advirtió a los civiles que abandonen amplias zonas del sur y el este del Líbano, bastiones del grupo armado chií libanés.

Se trataron de las órdenes de evacuación más amplias jamás dictadas por Israel en el Líbano y provocaron un enorme desplazamiento de personas antes de los bombardeos que continuaron hasta el viernes, enviando columnas de humo que se elevaron sobre el horizonte de Beirut.

"Estamos durmiendo aquí en las calles, algunos en automóviles, otros en la calle, otros en la playa", dijo Jamal Seifeddin, de 43 años, que pasó la noche al aire libre en el centro de la capital. "Nunca había dormido en el suelo así. Me he visto obligado a hacerlo. Nadie trajo siquiera una manta".

El Consejo Noruego para los Refugiados estimó que 300.000 personas habían sido desplazadas en el Líbano, y que el número de personas que podrían verse desplazadas podría superar el millón.

COMBATES EN EL SUR

El Líbano se vio envuelto en la guerra de Oriente Medio el lunes, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel, lo que desencadenó una nueva ofensiva israelí ante el grupo, creado por la Guardia Revolucionaria Iraní en 1982, unos 15 meses después de la guerra de 2024.

El Ministerio de Salud libanés informó de un fuerte aumento del número de muertos durante el día, que pasó de 127 a 217 desde el lunes, y dijo que otras 798 personas habían resultado heridas. Sus cifras no distinguen entre combatientes y civiles.

No se han registrado víctimas mortales en Israel como consecuencia de los ataques de Hezbolá. El ejército israelí dijo que ocho soldados resultaron heridos, cinco de ellos de gravedad, por el lanzamiento de proyectiles hacia territorio israelí cerca de la frontera.

El ministro de Defensa, Israel Katz, había informado anteriormente de que el soldado Bezalel Smotrich, hijo del ministro de Finanzas, había resultado herido en el Líbano.

Katz dijo en un comunicado que los soldados ampliaron de forma significativa cinco posiciones que mantenían en el Líbano desde noviembre de 2024 y que estaban avanzando, lo que sugiere que el objetivo es crear una zona de amortiguación para proteger las comunidades israelíes cercanas a la frontera libanesa.

Imágenes de Reuters mostraron un vehículo blindado israelí en la ciudad de Khiyam, en el sur del Líbano, mientras se oía el sonido de intensos disparos.

Hezbolá dijo que estaba combatiendo una incursión terrestre israelí en la zona, dirigida contra una concentración de vehículos militares cerca de Khiyam.

Es probable que los ataques israelíes contra Hezbolá continúen incluso si la guerra con Irán llegara a su fin, según dijo a Reuters una fuente informada sobre la estrategia militar de Israel.

Otra fuente de seguridad libanesa dijo que "se trata de acabar con Hezbolá de una vez por todas", lo que aumenta la posibilidad de un conflicto más prolongado en el país, donde Hezbolá, aunque debilitado, sigue siendo una fuerza poderosa.

Un oficial israelí dijo que se lanzaron varias oleadas de ataques contra Hezbolá en los suburbios del sur, que alcanzaron unos 115 objetivos, incluidos edificios residenciales que, según el oficial, el grupo utilizaba como cuartel general. Los ataques aéreos también han tenido como objetivo Trípoli, en el norte del Líbano, Tiro, Sidón y Nabatieh, en el sur, y Baalbek, en el este, según el oficial.

El portavoz militar israelí Nadav Shoshani dijo que Hezbolá había lanzado cientos de cohetes y drones contra Israel esta semana, incluidos unos 70 cohetes desde la medianoche del viernes.

Imran Riza, coordinador humanitario de la ONU en el Líbano, dijo a Reuters que alrededor de 100.000 personas ya habían sido desplazadas a refugios en el Líbano, y que se espera que el número de desplazados aumente drásticamente.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó las órdenes de evacuación de Israel, afirmando que suscitan una grave preocupación en virtud del derecho internacional humanitario. Más de un millón de personas fueron desplazadas en el Líbano durante el conflicto de 2024.

Hezbolá quedó muy debilitado por Israel durante la guerra de 2024 y desde entonces ha estado bajo presión para que se desarme. El grupo, en un mensaje publicado en hebreo en su canal de Telegram el viernes por la mañana, advirtió a los israelíes que abandonaran las ciudades situadas a menos de 5 kilómetros de la frontera.

