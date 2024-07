Fuerza Armada no será "árbitro" en elecciones de Venezuela, dice jefe militar

El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, rechazó este miércoles que la Fuerza Armada pueda ser "árbitro" de las elecciones presidenciales del próximo domingo, tras pedidos de la oposición para que la institución se comprometa a respetar el resultado de la votación.

La oposición, cuya principal líder, María Corina Machado, está proscripta, ha hecho alertas de irregularidades en los días previos a los comicios y el gobierno chavista acusa a sus adversarios de tener un plan para denunciar fraude.

"Veo en televisión y por redes (sociales) que ese supuesto fraude o no, pudiese ser cohonestado por la Fuerza Armada o no. (...) Esto no puede ser y no va a ser así", expresó el jefe militar, subrayando que "el árbitro" de la votación es el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante el acto de despliegue del Plan República, operativo militar para custodiar los centros electorales, Padrino negó además que "la autoridad de decir si esto es correcto o no es correcto" en el proceso de votación recaiga sobre la Fuerza Armada.

El principal candidato de la oposición, el diplomático Edmundo González Urrutia, pidió a los militares "respetar y hacer respetar" el resultado de las elecciones, que según encuestas, le favorecería.

El presidente Nicolás Maduro, por su parte, insiste en que la Fuerza Armada le es leal y asomó la posibilidad de una insurrección en caso de que gane la oposición.

La reelección de Maduro en 2018 fue desconocida por la oposición entre denuncias de fraude, así como por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina.

El ministro de Interior, almirante Remigio Ceballos, informó en el acto que 180.000 efectivos militares y policiales se despliegan en todo el país para la custodia de las elecciones.

AFP