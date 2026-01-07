Fuerza Armada venezolana difunde imágenes de funerales de caídos en ataque de EEUU

La Fuerza Armada de Venezuela difundió el miércoles videos de los funerales de militares que murieron en el operativo de Estados Unidos que precipitó la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro.

Decenas de familiares en llanto, ataúdes cubiertos con banderas venezolanas: los oficiales destacaron además "el coraje, la valentía, el honor y la lealtad" de los fallecidos.

Ramos y coronas florales, así como fotografías de los caídos adornaron los féretros. Uniformados en formación los escoltaban.

"Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos", sonaba en uno de los videos. Es una canción del popular cantante izquierdista Ali Primera.

Al menos un civil y 56 soldados venezolanos y cubanos murieron en el ataque del 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

La presidenta interina Delcy Rodríguez decretó el martes siete días de duelo por los fallecidos.

"Me ha perforado el alma, las imágenes de los cuerpos, pero sé que se martirizaron por el valor de esta república", afirmó Rodríguez.

Según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, Estados Unidos asesinó a la custodia de Maduro "a sangre fría".

Maduro y Flores se encuentran detenidos en Nueva York, donde enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.