Fuerza de la ONU en Líbano denuncia "grave" ataque israelí contra sus cascos azules
La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (Finul) informó el miércoles de uno de los ataque
La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (Finul) informó el miércoles de uno de los ataques israelíes "más graves" contra su personal desde el alto el fuego que frenó en noviembre la guerra entre Israel y el movimiento chiita proiraní Hezbollah.
"Ayer por la mañana, drones de las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron cuatro granadas en proximidades a miembros de las fuerzas de paz de la Finul", cerca de la Línea Azul de demarcación establecida por la ONU entre los dos países, dijo la misión. "Este es uno de los ataques más graves contra el personal y los activos de la Finul desde el acuerdo".
