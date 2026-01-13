Fuerza de ONU reporta disparos de tanque israelí cerca de misión de paz en Líbano

La Fuerza Provisional de la ONU en Líbano (Finul) afirmó que un tanque israelí disparó el lunes cerca de sus cascos azules y advirtió que tales ataques se han vuelto "alarmantemente comunes".

La Finul ha reportado en los últimos meses varios disparos israelíes contra o cerca de su personal, y que hace menos de dos semanas tiros desde una posición israelí impactaron cerca de los cascos azules en dos ocasiones.

"Los cascos azules de Finul observaron dos tanques Merkava" desplazarse el lunes desde una posición del ejército israelí en territorio libanés hacia el interior de Líbano, indicó la fuerza de la ONU en un comunicado.

Durante décadas, la Finul ha servido como una barrera entre Israel y Líbano, y recientemente ha trabajado con el ejército libanés para apoyar una tregua alcanzada hace un año entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

Bajo la tregua de noviembre de 2024, Israel debía retirar sus tropas del sur de Líbano, pero las mantuvo en cinco zonas que considera estratégicas y suele lanzar ataques en Líbano, al afirmar que se trata de objetivos de Hezbolá.

"Los cascos azules solicitaron mediante sus canales de enlace que los tanques detengan su actividad", según el comunicado.

Posteriormente, "uno de los tanques disparó tres proyectiles de su arma principal, con dos impactos aproximadamente a 150 metros de los cascos azules", indicó la Finul.

Agregó que "cuando los cascos azules se alejaron en busca de seguridad, fueron continuamente rastreados con el láser de los tanques".

El comunicado no mencionó bajas, pero señaló que la Finul informó por adelantado al ejército israelí de sus actividades en la zona.

"Ataques como estos contra cascos azules identificables (...) se están volviendo alarmantemente comunes", agrega el comunicado.

Denunció que se trata de una "grave violación" de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin en 2006 a la guerra entre Israel y Hezbolá.